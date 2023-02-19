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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملتزمون حتى تحقيق السلام.. أول تعليق للبرهان عن اتفاق جوبا

البرهان
البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، في أول تعليق على اتفاق  جوبا، إن الاتفاق، سيسمح بتعاون أوسع وبتنسيق أكبر بين جوبا والخرطوم، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

 

ذكر البرهان، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام بصيغته المعدلة حتى تحقيق السلام.

 

عبر البرهان عن امتنانه لكل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق جوبا.

 

وذكر البرهان، إن الحرب في جنوب السودان لم تتسبب إلا في الخراب والدمار.

 

ووقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة على صيغة محدثة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

 

وقبل ذلك، قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ليس من شيمها إثارة المشكلات ولن تنجر إلى مواجهات مع أحد.

 

وأضاف في تصريحات خلال حضوره حفل زواج جماعي بمنطقة الكتياب، السبت، أن "القوات المسلحة حريصة على وضع حد للوضع الراهن وعلى وحدة السودان التي تحيط بها المخاطر"، مؤكداً أن "كل حزب أو مجموعة سياسية تدعو للوحدة والتداول السلمي للسلطة ستجد منا المساندة".

 

ودعا البرهان القوى السياسية في السودان إلى عدم استغلال مواقف الجيش لمصالحها، مشيراً إلى أن "الجيش ليس له حزب ولن يوالي أحداً أو مجموعة ويأتمر بإرادة الشعب فقط".

وبشأن الاتفاق الإطاري، أعرب البرهان عن رغبة الجيش في أن يتوافق السودانيون على القضايا التي تم طرحها، مشدداً على أن "يدور حولها النقاش بطريقة حقيقية وليست صورية".


ودعا البرهان القوى السياسية إلى عدم استغلال مواقف الجيش لمصالحها، مؤكداً على "دعم كل من يعمل من أجل تحقيق مصالح البلاد وتقدمها، وكل حزب أو مجموعة سياسية تدعو للوحدة الوطنية والتداول السلمي للسلطة ستجد المساندة والتأييد من القوات المسلحة الحريصة على وضع حد للوضع الراهن وعلي وحدة البلاد التي تحيط بها مخاطر عديدة".

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن، في 11 فبراير، التوصل إلى اتفاق سياسي مع الأطراف غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري". 

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