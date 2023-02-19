شروط تراخيص البناء في القرى.. اعرف الرسوم والمستندات المطلوبة

يخضع البناء في القري والنجوع لضوابط معينة وتراخيص فق قانون البناء والذي يحدد الشروط والرسوم المقررة.

وتسعي ضوابط البناء داخل القري و المدن والأحياء، إلي ضبط منظومة العمران فضلا عن الحد من أي تجاوزات أو مخالفات.

شروط تراخيص البناء في القرى

هناك مجموعة من الشروط التي يجب تواجدها من أجل إصدار تراخيص البناء في القري والتي تشمل :-

- يشترط من أجل إصدار تراخيص البناء فى القرى أن يكون العقد حاصل على صحة التوقيع .

- كما يلزم من بين الشروط أن يكون موقع البناء داخل الحيز العمراني للقرية.

- كما يجب على المواطن تقديم طلب الحصول على رخصة البناء فى حالة أن كانت أرض فضاء أو رخصة تعلية في حالة يكون المنزل قائما بالفعل.

- كما يلزم من بين الشروط تحديد موقع البيت أو قطعة الأرض عن طريق المجلس القروى.

- ومن بين الشروط المطلوبة قيام صاحب الرخصة بإسناد الأمر لمكتب هندسي أو مهندس معتمد لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية للعقار.

- يجب تحرير توكيل للمهندس المعتمد أو المكتب الهندسي لاستكمال باقي الإجراءات.

رسوم استخراج تراخيص البناء في القرى

يلتزم المواطن ااغبوغى الحصول على ترخيص البناء دفع 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له.

وتشمل خطوات استخراج تراخيص البناء التوجه لمكتب هندسي بعد استلام بيان الصلاحية وذلك لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وكذلك عمل توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول عشان يقدر يكمل في باقي الإجراءات.

تكاليف استخراج تراخيص البناء في القرى

وتشمل تكاليف استخراج تراخيص البناء في القرى دفع أتعاب المكتب الهندسي كما تشمل تكاليف استخراج تراخيص تأمينات اجتماعية بنسبة 2.5% من تكاليف البناء، يتم تحديدها من قِبل المهندس المختص.

كما تشمل استخراج تراخيص البناء دفع رسوم تحسين 20 جنيها لكل متر في الدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض وأيضا دمغات هندسية حوالى 700 جنيه.

كما تتضمن الرسوم 600 جنيه حوافظ وارانيك يتم دفعها في المجلس فضلا عن رسوم شهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة 200 جنيه.



المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء في القري

- يحتاج المواطن الراغب فى الحصول على تراخيص البناء في القري شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.

- رسم هندسي يوضح موقع الأرض وجميع التفاصيل المحيط، ويقدم الرسم من قبل مهندس متخصص.

- كما تشمل المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي سارية (صورة).

- كما يلزم إحضار عقد الأرض والذي يثبت الملكية الصريحة للمتقدم (صور).

- كما تشمل أيضا إيصال بسداد المبالغ والرسوم المستحقة أثر استخراج الترخيص.

