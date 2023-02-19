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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي إطلاق نار بمدينة ممفيس

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثي إطلاق نار منفصلين وقعا في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، وتُرجح الأدلة الأولية أنه قد يكون هناك صلة بين الواقعتين.

وأوضحت الشرطة في بيان - نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن ضباط إدارة شرطة ممفيس تلقوا استدعاء على خلفية حادث وقع في ملهى ليلي وعند توجههم إلى موقع الحادث تم العثور على ضحيتين في حالة حرجة و5 آخرين مصابين بإصابات غير خطيرة.

وأضاف البيان أن الشرطة تلقت بعدها معلومات جديدة عن ضحايا في هجوم إطلاق نار آخر على بعد حوالي كليومتر واحد على الطريق نفسه من الحادث الأولى، وهناك أعلن الضباط عن مقتل أحد الضحايا، بينما تم العثور على 3 اخرين فى حالة حرجة.

وأفادت السلطات الأمريكية بأنه حتى الآن لا يوجد وصف دقيق أو واضح للمشتبه به أو المشتبه بهم الذين نفذوا أي من الهجومين، كما أنها لا تمتلك أي معلومات عما إذا كان الجاني على صلة بالضحايا.

وذكرت الصحيفة أنه حتى الآن لم يتم القبض على أي مشتبه به، وتطلب الشرطة المساعدة في تحديد 3 أشخاص ذوي أهمية في التحقيقات الجارية.

الشرطة الأمريكية مدينة ممفيس إدارة شرطة ممفيس السلطات الأمريكية

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