موعد انطلاق الملتقى العلمي الثاني لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

تنظم كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الملتقى العلمي الثاني لخريجي الكلية، تحت إشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ، والدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والطبيبة أميرة النجار مدير وحدة متابعة الخريجين.

وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بحرم الكلية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

و يهدف اليوم إلى التواصل العلمي الدائم بين أساتذة الكلية وخريجيها للوصول لكل ما هو جديد فى مجال طب الأسنان بما يعود بالنفع على المجتمع .

للتسجيل برجاء مليء الاستماره الالكترونية https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bKePPgLOkkCxX8hkgKT71oe8CQL4e8JJmCQ2hZ_GwkFUMTVaQUtLWjNNUUlYVEhFWktDVFdHWUs5Vi4u

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس شهد الندوة التعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة بنسلفانيا ومؤسسة ساويرس للعام الجامعي 2022 -2023 التي نظمتها كلية الهندسة برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية، وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتورة احمد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة انجي الدمك الاستاذ المساعد بقسم الاتصالات والالكترونيات ومنسق الاتفاقيات الدولية بالكلية، الدكتورة نهي جمال الاستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري والتخطيط و منسق التبادل الطلابي بالكلية، هبة اسكندر مدير التطوير والتنمية المجتمعية بمؤسسة ساويرس وشركة اوراسكوم، ميس أبو حجاب مدير قطاع التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويريس للتنمية الاجتماعية، رؤساء اقسام العماره والتصميم الحضاري.

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن طلاب كلية الهندسة دائما يشرفون الجامعة في كل المحافل الدولية؛ مقدما الشكر لكلية الهندسة برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية، ووكلاء الكلية واعضاء هيئة التدريس علي الجهد المبذول، مشيرا الي دعم الجامعة الكامل لكل انشطة الكلية.