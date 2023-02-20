عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 246 قذيفة مختلفة.. قصف هائل من القوات الأوكرانية على منطقة دونيستك

أرشيفية
أرشيفية

قصف الجيش الأوكراني أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الأحد، بـ 246 قذيفة مختلفة مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 12 آخرين، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت ‏سلطات دونيسك، إنه وفقا لمعلوماتنا، خلال اليوم الماضي قتلت امرأة في منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك وأصيب 12 مدنيا آخرين بجروح بدرجات متفاوتة نتيجة القصف الأوكراني.‏

وكان قد ‏قصف الجيش الأوكراني أراضي جمهورية دونيستك الشعبية الديمقراطية باستخدام أنظمة صواريخ جراد متعددة الإطلاق من عيار 155 ملم و 152 ملم و 122 ملم ومدافع الهاون.

سلطات دونيستك: كييف تقصف البنية التحتية ومحطة ايلوفيسك بصواريخ هيمارس

خلال شهر ونصف.. قائد في الجيش الروسي يكشف مفاجأة عن تحرير دونيستك

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها هزمت القوات الأوكرانية حول مستوطنة فاسيليفكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، شمال باخموت، والتي كانت محور قتال عنيف منذ شهور.

ومن ناحية آخري، وزير دفاع أوكرانيا، أليكسي ريزنيكوف، إن روسيا تحشد 500 ألف جندي لشن هجوم جديد يوم 24 فبراير القادم.

وأضاف وزير دفاع أوكرانيا، أن روسيا ستشن هجوما كبيرا في الشرق والجنوب يوم 24 فبراير.

وكانت قد اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية، بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها كما تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني.

كما أعلن مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغني بريجوجين، تحرير قواته بلدة ساكو وفانزيتي، الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.

دونيتسك الجيش الأوكراني صواريخ جراد القوات الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

صور تكشف السر.. نهاية صادمة للحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة منتصف العمر

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد قتال عنيف منذ شهور.. روسيا تعلن عن انتصار جديد في دونيستك

سلطات دونيستك: كييف تقصف البنية التحتية ومحطة ايلوفيسك بصواريخ هيمارس

خلال شهر ونصف.. قائد في الجيش الروسي يكشف مفاجأة عن تحرير دونيستك

5 ألوية كاملة.. دونيستك تعلن خسائر صادمة للقوات الأوكرانية في الحرب

القوات الروسية تعلن نتائج الحرب في دونيستك وسوليدار| تفاصيل

روسيا: مقتل 230 جنديا أوكرانيا وإسقاط طائرة في دونيستك

ترشيحاتنا

الزمالك يتواصل مع مدير فني مصري لتنفيذ خطة الطوارئ برحيل فيريرا

سلامة الغذاء تكشف مفاجأة مدوية بشأن النسكافيه المغشوش

المخرج شريف سعيد: نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية

موقف محرج لبعثة الزمالك.. الحجز في الفندق بسبب عدم سداد التكاليف

أعمال الليلة الأخيرة من رجب .. 5 طاعات تكتب لك أجرها

بـ 246 قذيفة مختلفة.. قصف هائل من القوات الأوكرانية على منطقة دونيستك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

إذابة دهون البطن بـ 3 مشروبات سريعة المفعول ومجربة

برضع ميه ساقعة..سيدة إمبابة:ابني لا يتنفس كغيره وابنتي مشلولة..فيديو

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ