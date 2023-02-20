بـ 246 قذيفة مختلفة.. قصف هائل من القوات الأوكرانية على منطقة دونيستك

قصف الجيش الأوكراني أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الأحد، بـ 246 قذيفة مختلفة مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 12 آخرين، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت ‏سلطات دونيسك، إنه وفقا لمعلوماتنا، خلال اليوم الماضي قتلت امرأة في منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك وأصيب 12 مدنيا آخرين بجروح بدرجات متفاوتة نتيجة القصف الأوكراني.‏

وكان قد ‏قصف الجيش الأوكراني أراضي جمهورية دونيستك الشعبية الديمقراطية باستخدام أنظمة صواريخ جراد متعددة الإطلاق من عيار 155 ملم و 152 ملم و 122 ملم ومدافع الهاون.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها هزمت القوات الأوكرانية حول مستوطنة فاسيليفكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، شمال باخموت، والتي كانت محور قتال عنيف منذ شهور.

ومن ناحية آخري، وزير دفاع أوكرانيا، أليكسي ريزنيكوف، إن روسيا تحشد 500 ألف جندي لشن هجوم جديد يوم 24 فبراير القادم.

وأضاف وزير دفاع أوكرانيا، أن روسيا ستشن هجوما كبيرا في الشرق والجنوب يوم 24 فبراير.

وكانت قد اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية، بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها كما تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني.

كما أعلن مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغني بريجوجين، تحرير قواته بلدة ساكو وفانزيتي، الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.