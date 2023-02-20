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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. الزلزال دمر أسواقا تاريخية وأكثر من 15 ألف محل تجاري

صدى البلد

أفادت صحيفة “يني شفق” التركية ، اليوم الاثنين، إن تبعيات تأثير الزلزال ما زالت مستمرة.

ودمر الزلزال الأسواق الأكثر ازدحامًا والتاريخية والسياحية في ملاطية، ففي مدينة واحدة فقد 30 ألف تاجر محلاتهم، وأصبح 15 ألف محل غير صالح للاستعمال.

 وأصيب التجار ، من تجار المجوهرات إلى محلات الجبن ، بجروح خاصة في شوارع فوزولي وكيشلا وسيواس وإميكسيز وتيميلي.

تحرك عاجل من الناتو لإيواء 4 آلاف شخص في تركيا

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أرسل حلف شمال الأطلسي "الناتو" نحو ألف حاوية إلى تركيا لإقامة مساكن مؤقتة لاستيعاب ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية التركية السورية قبل أسبوعين.

وقال التحالف العسكري في بيان إن أول سفينة تجارية تحمل 600 حاوية غادرت ميناء تارانتو الإيطالي مساء الأحد.

ومن المتوقع أن تصل الحاويات إلى مدينة إسكندرون الساحلية التركية في مقاطعة هطاي الأسبوع المقبل، بحسب البيان.

كما ينسق الناتو حاليا أيضا جسرا جويا لتسهيل نقل خيام من باكستان إلى تركيا، وفقا للحلف.

 

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