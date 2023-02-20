محادثات وشيكة بين روسيا وتركيا بشأن صفقة الحبوب

كشف مصدر مطلع على المفاوضات بشأن صفقة الحبوب في البحر الأسود لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، أن القادة الأتراك والروس قد يناقشون قريبا مبادرة تدعمها الأمم المتحدة تعمل على تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن مصدرها قوله إن "موضوع صفقة الحبوب والمقترحات في هذا الصدد هي دائما على أجندة القادة".

وأضاف: "لذلك، لا ينبغي استبعاد أن يتطرق القادة إلى هذا الموضوع في محادثات في المستقبل القريب".

ولدى سؤاله عن موعد إجراء هذه المفاوضات، قال المصدر إنه "ليس لديه بيانات دقيقة عن الموعد".

وذكرت أوكرانيا أنه من المتوقع إجراء مفاوضات أوسع نطاقا حول تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود التي سمحت بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية هذا الأسبوع.

ومن المقرر تجديد الاتفاقية في مارس، لكن روسيا أشارت إلى أنها غير راضية عن بعض جوانب الصفقة وطالبت برفع العقوبات التي تؤثر على صادراتها الزراعية.