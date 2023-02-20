صور خادشة.. سيدة تتعرض للابتزاز بسبب جروب شهيرعلى الفيسبوك

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من سيدة تتهم فيه صديقتها بابتزازها ونشر صور خادشة للحياء لها ولبناتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبلغ مالي .

سيدة تتعرض للابتزاز الالكتروني من صديقتها

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سيدة تبلغ من العمر 38 عاما ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتهديد صديقتها بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الإجتماعي واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل هو نصل اقول المجني عليها من خلال الفيديوجراف التالي.