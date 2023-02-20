عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صور خادشة.. سيدة تتعرض للابتزاز بسبب جروب شهيرعلى الفيسبوك

صدى البلد

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من سيدة تتهم فيه صديقتها بابتزازها ونشر صور خادشة للحياء لها ولبناتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبلغ مالي .

سيدة تتعرض للابتزاز الالكتروني من صديقتها

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سيدة تبلغ من العمر 38 عاما ربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتهديد صديقتها بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الإجتماعي واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل هو نصل اقول المجني عليها من خلال الفيديوجراف التالي.

الإبتزاز الإلكتروني صور خادشة جروب على الفيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

تراجع في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

مفاجأة بشأن إذاعة حكم إعدام قاتل شهيد الغدر والخيانة في طلخا

موضوعات متعلقة

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

فيديو تمثيلي كاذب|القبض على تيك توكرشهير بعد بثه مقطعاً مرعباً من مشرحة حلوان

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

الحلق اللي عامل قلق.. أحلام تثير ضجة على الفيسبوك

القطط رفضت أكلها.. سيدة تعثر على فضلات فئران في اللانشون

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

ترشيحاتنا

استغلال ودعارة واتجار بالبشر.. أوضاع مأساوية للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل

خلال 8 سنوات من التطوير.. ماذا حدث بقطاع الطاقة - أين كنا وكيف أصبحنا؟|انفوجراف

وزيرة التخطيط: تحسين جودة التعليم الفني عنصر داعم للأنشطة الاقتصادية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل زيارة بايدن السرية لـ كييف.. وأول تعليق لزيلينسكي

أول فيديو من زيارة بايدن إلى كييف.. شاهد

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعباية السوداء والحجاب.. مسابقة بين ياسمين عز وياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل صينية مسقعة يوناني بمذاق لا يقاوم

بلاش للأطفال .. تناول الأجنحة وأرجل الدجاج تسبب مرضا خطيرا

علشان ميتخضش منك.. ياسمين عز توجه نصيحة غير متوقعة للعرائس أثناء الزفاف

فيديو

صور خادشة.. سيدة تتعرض للابتزاز بسبب جروب شهيرعلى الفيسبوك

سامحوني.. وفاة فنانة تونسية شابة بعد ترك رسالة مؤثرة لأصدقائها

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ