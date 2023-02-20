برلماني يرحب بالتعاون بين القومي لحقوق الإنسان والعالمي للتسامح لنشر قيم السلام

رحب المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ببروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع المجلس العالمي للتسامح والسلام بهدف تنسيق جهود الطرفين لنشر قيم التسامح .

وذلك خلال حفل التوقيع الذى شهده كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، على هامش الندوة التي عقدت بمقر المجلس.

وقال " هيبة " فى بيان له أصدره اليوم ، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت واحدة من أهم الدول التى ترسخ لحقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة، وتحرص دائماً على نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مختلف شعوب العالم ، مؤكداً أن مصر بها أكثر من 6 ملايين مواطن من الدول العربية والافريقية والأجنبية يعيشون على أرضها ويتمتعون بجميع الحقوق التى يتمنع بها الشعب المصرى بما فيها تمتعهم بحق الرعاية الصحية المجانية فى جميع المبادرات الرئاسية التى اطلقها الرئيس السيسى وغيرها من الحقوق الاخرى فى مختلف المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأعلن المهندس محمد هيبة ، اتفاقه مع تصريحات السفيرة مشيرة خطاب التى أكدت فيها أن هذا البروتوكول ، يأتي في إطار جهود المجلس الساعية إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ورحب أحمد بن محمد الجروان، بتوقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا: «أثق في أنه سيعزز سبل التعاون بيننا من أجل تحقيق السلام ونشر قيم التسامح وثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي».