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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إديوتك إيجيبت 2023»

فعاليات الملتقى الدولي
فعاليات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والمنح "Edu Tech Egypt 2023"، اليوم الاثنين، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، بمشاركة دولية واسعة، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.

وينعقد الملتقى برئاسة ورعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وبحضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

 كما يشارك في رعاية الملتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وتضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو، ونائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارجريت سانشو، ومدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI (الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد) الدكتور ألكسندر سوليجا، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر توبياس كراوس.

كما يقام على هامش الملتقى، حلقات نقاشية يشارك فيها لفيف من الخبراء، والمسئولين الرعاة للحدث، بخلاف تنظيم سلسلة من الندوات، وورش العمل التي تستهدف، تنمية مهارات وقدرات الطلاب، وفتح آفاق جديدة أمامهم،  للفرص المتاحة في سوق العمل، واحتياجاته من المهارات، والاستعانة بخبراء التنمية البشرية، بجانب مشاركة عدد من المشاهير، والشخصيات العامة، وتنظيم مسابقة وعروض للطلاب الموهوبين بالتعليم الفني، وعرضها على المسرح المصاحب للملتقى، وتقديم جوائز قيمة للفائزين، خلال فعاليات الدورة الثانية من المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والمنح "Edu Tech Egypt 2023".

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فتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية بملتقى التعليم الفني | صور

وتتضمن فعاليات الملتقى، 6 جلسات الجلسات تناقش مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي، وما يقدمه هذا المسار التعليمي حاليا في العديد من الاتجاهات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في دعم المنظومة بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب، ودفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء مجالس المهارات القطاعية.

فعاليات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي
فعاليات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي
فعاليات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي
فعاليات الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي

ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل مشروع مجالس المهارات القطاعية وتكوينها وهياكلها ودورها في تحديد احتياجات المهارات المستقبلية ومعاييرها ونماذج عالمية ناجحة لتلك المجالس ، كما يناقش الدكتور محمد أيمن عاشور مع نخبة من خبراء التعليم الفني والتكنولوجي متطلبات تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، واستعراض تجارب الدول حول ذلك، ومناقشة آليات تحقيق ذلك.

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