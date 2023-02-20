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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية بملتقى التعليم الفني | صور

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يتفقد معرض الملتقى الدولي

يتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023»، الذي يضم مؤسسات التعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المختلفة والجامعات التكنولوجية الجديدة، والمعاهد وأكاديميات التعليم العالي التي تستهدف خريجي التعليم الفني والتقني، ومراكز التدريب والوزارات المعنية بتعليم وتدريب وتأهيل طلبة التعليم الفني، والجهات المانحة لفرص تعليم داخل وخارج مصر لطلبة التعليم الفني، ومدارس التعليم الفني التطبيقية التابعة للكيانات الصناعية والوزارات والهيئات ومنتجات التعليم الفني المميزة.

وتنطلق الآن، فعاليات الدورة الثانية من المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني والمنح "Edu Tech Egypt 2023"، اليوم الاثنين، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، بمشاركة دولية واسعة.
 

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وتأتي فعاليات الملتقى في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري، وينعقد الملتقى برئاسة ورعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وبحضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، كما يشارك في رعاية الملتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

وتضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو، ونائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارجريت سانشو، ومدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI (الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد) الدكتور ألكسندر سوليجا، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر توبياس كراوس.

وزير التربية والتعليم يتفقد معرض الملتقى الدولي للتعليم الفني
وزير التربية والتعليم يتفقد معرض الملتقى الدولي للتعليم الفني
وزير التربية والتعليم يتفقد معرض الملتقى الدولي للتعليم الفني
وزير التربية والتعليم يتفقد معرض الملتقى الدولي للتعليم الفني

وقال الدكتور على شمس الدين مقرر اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق أن فعاليات الملتقى، في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى، مشيرا الى أن ملتقى «إديوتك» الثاني للتعليم الفني يعقد بالشراكة مع هيئات دولية ومحلية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية ومشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ومدارس المصرية للاتصالات we واتحاد الصناعات المصرية، ومعهد الدراسات التقنية بمجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأكاديمية ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومدارس التعليم الفني المزدوج.

وتتضمن فعاليات الملتقى، 6 جلسات الجلسات تناقش مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي، وما يقدمه هذا المسار التعليمي حاليا في العديد من الاتجاهات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في دعم المنظومة بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب، ودفع عجلة التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء مجالس المهارات القطاعية.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الفني الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية

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