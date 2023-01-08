قرار جديد من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غلق الموقع الالكتروني الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل لجان امتحانات وطبع استمارات الترشيح لكل منهم حسب وظيفته للاشتراك في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس 12 يناير.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة الموقع الالكتروني الخاص بالمديريات والإدارات لطباعة نموذج 1 سري واعتماده من مدير المديرية بالنسبة للعاملين التابعين للمديرية ، ومدير الادارة بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وتسليمه لمدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية لتسليمها في مقر ادارة الامتحانات في موعد أقصاه الأحد 19 فبراير 2023 .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشح للعمل كرئيس ووكيل لجنة إدارة ولجنة نظام ومراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه للترشح، يجب ألا يكون للمتقدم أي مانع من الموانع الآتية :

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة

-الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات او تمس الشرف والأمانة

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة ألا يكون لدى المتقدم أي مانع من موانع القرابة للطلاب المتقدمين ، بمعنى ألا يكون له طالب ثانوية عامة من اقاربه حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية ، أو حتى الدرجة الرابعة للجنة التي يندب أو يكلف للعمل بها

وقالت وزارة التعليم ، يشترط فيمن يندب او يكلف بمهام رئيس لجنة النظام والمراقبة او الوكيل او رئيس لجنة الادارة او وكيلها في امتحانات الثانوية العامة 2023 الشروط التالية :

-أن يكون حاصلا على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

- أن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الاولى او ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم اول أ على الاقل)

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين .

-خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الادارة او لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم او وكيل قسم

-توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل

-ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام

- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها

-ألا يكون لديه اقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

ضوابط الترشح :

-التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح له

-ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة المرشح لها

-ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 اغسطس من ذات العام.