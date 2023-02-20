ضبط شخصين بحوزتهما حشيش وأفيون في قنا

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ قنا ، تاجرى مخدرات، بحوزتهما كمية حشيش وأفيون، بمركزى نجع حمادى ودشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد ضبط أمير.ع.م 28 سنه، مقيم بقرية الحلفاية بنجع حماد، و بحوزته 17 كيس حشيش مخدر.

تم ضبط حسن.م.ج 25 سنه مقيم بقرية السمطا بدشنا، بحوزته 2 كيلو أفيون بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، بمركزى شرطة نجع حمادى و دشنا ، محل الواقعتين.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.