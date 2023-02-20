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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: المهرجان الدولي للثقافة والفنون أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم فرق الفنون الشعبية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برؤساء وممثلى وفود 10 دول أجنبية للفنون الشعبية بالأزياء الفلكلورية الخاصة بهم والمشاركين فى مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون وهى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، ورئيس المهرجان أحمد الشافعى ، بالإضافة إلى نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان .

ورحب اللواء أشرف عطية برؤساء وفود الفرق الدولية للفنون الشعبية ، مثمناً مشاركتهم فى هذا العرس الثقافى والفنى الكبير ، والمتمثل فى الدورة العاشرة لمهرجان أسوان للثقافة والفنون ، وهو ما يؤكد على أن الثقافة والفن هما أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب ، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة أمام التعرف على ثقافات وفنون وتراث الدول ، ليضفى أجواء من البهجة والسعادة والفرحة على المشاهدين لهذه التبلوهات الفنية الراقية سواء كانوا من المواطنين أو من السائحين الزائرين لعروس المشاتى وهو ما شاهدناه أثناء إطلاق إشارة البدء للديفيلية على صفحة نهر النيل الخالد .

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مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون

وقدم أشرف عطية التحية إلى وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى ، وللهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة ، وأيضاً لإدارة العلاقات الخارجية ، بالإضافة إلى سفارات الدول المشاركة والذين كان لهم دور كبير فى نجاح فعاليات المهرجان ، وتقديم كافة التسهيلات لحضوركم إلى عاصمة الثقافة والإقتصاد والشباب الإفريقى .

كما قدم شكره أيضاً لمجموعة العمل فى أسوان بقيادة نجوى أحمد مدير عام الثقافة والتى بذلت جهود كبيرة فى التجهيز للمهرجان من خلال الإعداد الجيد للمسارح وقصور وبيوت الثقافة لإستقبال العروض الفنية فى مختلف المدن والمراكز .

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مشاركة متميزة

وأشار عطية إلى أن ذلك تواكب معه صدور توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية بتهيئة الأجواء فى مداخل هذه المواقع الثقافية والأندية التى شهدت عروض فنية على مدار 3 أيام ، مقدماً التحية والشكر على المشاركة المتميزة لفرق الفنون الشعبية ، والتى أثرت المهرجان بشكل كبير .

وأضاف المحافظ أننا نتمنى بأن تكونوا سفراء لنا لدى شعوبكم لتخبروهم وتحكوا لهم ما تتمتع به أسوان من سحر وجمال الطبيعة ، بجانب المعابد الأثرية والمعالم السياحية ، بالإضافة إلى طقسها المشمس ، وأهلها الطيبين الذين يحرصوا على إستقبال ضيوفهم وزائريهم من الأفواج السياحية ببشاشة الوجوة السمراء ، وفى ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان مع وفود فرق الفنون الشعبية الدروع ، وإلتقاط الصور التذكارية .

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