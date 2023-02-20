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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرك الخطأ وتنحاز لأوكرانيا في اللحظات الأخيرة

اسرائيل
اسرائيل

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مقالا للكاتب الإسرائيلي، آرييل كاهانا، يتحدث فيه عن الرسائل التي أرادت إسرائيل إيصالها للعالم، من وراء زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين إلى أوكرانيا ولقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الأسبوع الماضي.

وقال كاهانا في مقاله الذي كتبه تحت عنوان "في اللحظات الأخيرة: إسرائل قررت اختيار كييف": لمدة عام ، اختارت إسرائيل الحياد بين روسيا وأوكرانيا لعدة أسباب ، أو مجموعة متنوعة من الأعذار"، مشيرا إلى زيارة كوهين إلى كييف تمثل بداية خيبة الأمل الإسرائيلية في محاولة أخيرة للقبض على قطار زيلينسكي ، قبل أن يهرب ويترك تل أبيب محرجة أمام الغرب.

ووصف الكاتب الإسرائيلي رحلة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كييف بـ"الشاقة" ، وقال "كانت الظروف السياسية صارمة. في العام الذي انقضى منذ الغزو الروسي ، انتقل الأوكرانيون من العار إلى الأبطال"، مشيرا إلى أن كوهين شعر بهذا الموقف بالضبط عندما قرر أن يكون أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة تعاطف لدولة تكافح من أجل استقلالها.

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وأضاف كاهانا: "قبل وصول كوهين إلى أوكرانيا أعطاه موظفو زيلينسكي إنذارا واضحا: لن يقابلك الرئيس إلا إذا قدمت صفقة حقيقية ، مثل الإذن إرسال أنظمة دفاع جوي أو للحصول على قرض طالبت أوكرانيا به لفترة طويلة. . وأوضح الأوكرانيون: "لم نعد بحاجة إلى تعاطف الإسرائيليين ، فلدينا أكثر مما يكفي من بقية العالم".

وقال الكاتب الإسرائيلي إن رسالة كييف لكوهين كان واضحة وهي "يجب على الذين يأتون من تل أبيب أن يدفعوا"،  مضيفا "علم كوهين بذلك مقدما وأعد الشيك".

وأشار كاهانا إلى أن وضع الشروط هذه يعكس الاضطرابات في علاقات القوة بين أوكرانيا وإسرائيل وبين نتنياهو وزيلينسكي، لافتا إلى أن هذا الاضطراب لم تستوعبه إسرائيل بعد".

وقال "لقد فهم وزير الخارجية كوهين كل هذا حتى قبل أن يغادر في الرحلة. كان يعلم أنه سيتعرض لانتقادات من الأوكرانيين ، لكن عندما ذهب إلى كييف كانت أفكاره تدور حول واشنطن وبرلين ولندن وباريس. ليس من المؤكد أن مثل هذه البادرة ستخمد كل الانتقادات ، لكن وصوله إلى كييف ، من وجهة نظر حكومة نتنياهو ، يبدأ رحلة طويلة من التصحيح.

وأضاف "كوهين ، بالطبع ، لم يبتكرها بمفرده. حصل على إذن من نتنياهو لتمثيل إسرائيل هنا"، ولفت إلى أن وصول وزير خارجية نتنياهو إلى أوكرانيا بشكل مفاجئ يقلل من الضغط على إحدى نقاط الاحتكاك بين إسرائيل والغرب"

وقال كاهانا "إنه عندما أمر بوتين جيشه بغزو أوكرانيا، كان لدي المسؤولين الإسرائيليين اقتناع بأن انتصار روسيا مسألة أيام، وأضاف" لذلك جلست إسرائيل على الحياد ورفضت بشدة بل بقسوة ، جميع طلبات المساعدة الأوكرانية. ومن أجل أن يكون عرض الحياد مثالياً ، شرع بينيت في رحلة وساطة".

وأوضح "في الأشهر التي مرت منذ ذلك الحين ، أدرك المسؤولين الإسرائيليين أن الركوع للروس كان خطأ، وأن على تل أبيب أن تقطع شوطا طويلا نحو كييف".

وحول المخاوف بشأن الإضرار بحرية عمل إسرائيل في سوريا ، قال " الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يتغلب على تراكم الصعوبات من جانب الروس ، إن وجدت ، الخوف الإسرائيلي من مواجهة عسكرية مع روسيا في سوريا لم يكن لدى بوتين رفاهية وضعه في فتح جبهة أخرى بعيدة عن الوطن أمام جيش كبير ومدرب".

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