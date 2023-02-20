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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

استغلال ودعارة واتجار بالبشر.. أوضاع مأساوية للاجئين الأوكرانيين في إسرائيل

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

كشفت منظمات حقوقية في إسرائيل، اليوم الأحد، عن أوضاع مأساوية يعيشها اللاجئون الأوكرانيون داخل دولة الاحتلال، وحذرت من أن هذهالأوضاع سوف تزيد من مخاطر العمل التعسفي والاستغلالي، والاتجار بالبشر، والدعارة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.

واتهمت منظمة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل بـ "حجب خدمات الرعاية الصحية والرعاية الملائمة عن اللاجئين الأوكرانيين" ، جاء ذلك في تقرير بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي الذي تسبب في تدفق اللاجئين الفارين من الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال التقرير أن اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل لا يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة ، ويكافحون من أجل العثور على عمل واستئجار الشقق ، فضلا عن مواجهتهم لانعدام الأمن الغذائي.

وقدرت المنظمة، وهي منظمة إسرائيلية غير ربحية تتعامل مع حقوق اللاجئين ، يوم الأحد أن حوالي 14000 مواطن أوكراني ليس لديهم جذور يهودية فروا إلى إسرائيل خلال العام الماضي ، بالإضافة إلى 20000 آخرين كانوا في البلاد قبل غزو 24 فبراير 2022 أولئك الذين لديهم جذور يهودية لديهم حقوق تلقائية ليصبحوا مواطنين بموجب قانون العودة الإسرائيلي.

وقالت المنظمة في تقريرها: "كلتا المجموعتين من المواطنين الأوكرانيين محميين حاليا من الترحيل إلى أوكرانيا ويقيمون بشكل قانوني في إسرائيل"، لافته إلى أنه بعد عام كامل ، يتم سحب بعض المساعدات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لهم ، والتي لم تكن كافية في البداية.

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فأنه من بين المساعدات المقدمة في الماضي ، شملت الوصول إلى بعض خدمات الرعاية الصحية الأولية في عيادات طبية يديرها القطاع الخاص ، بجانب حصة محدودة من الطعام.

وقالت المنظمة إن "المساعدة المحدودة ، التي قدمت فقط في الأشهر الأولى من الحرب وفقط لمن وصلوا إلى إسرائيل بعد اندلاعها ، قد تضاءلت جدا".

ووفقا للتقرير، يقتصر عمل اللاجئين الأوكرانيين على 17 مدينة رئيسية فقط. أولئك الذين وصلوا بعد 30 سبتمبر 2022 ، يمكنهم العمل لمدة 90 يوما فقط.

وقال التقرير إن عددا متزايدا من اللاجئين غير القادرين على العمل ، وتضاءلت مدخراتهم ، واستنفدوا قسائم الطعام الخاصة بهم ، يواجهون الآن انعدام الأمن الغذائي.

وحذرت من أن "اللاجئين الأوكرانيين ، ومعظمهم من النساء ، معرضون بشكل متزايد لخطر الاتجار بالبشر والعمل بالبغاء من أجل البقاء على قيد الحياة ".

وطبقا للتقرير ، فإن إسرائيل وفرت السكن فقط لمن هم أكثر ضعفا، حيث تم استضافة العديد من اللاجئين في البداية في منازل المواطنين الإسرائيليين ، ولكن مع عدم قدرة المضيفين على توفير سكن ، يسعون بدلاً من ذلك إلى الاستئجار. ومع ذلك ، مع تصاريح الإقامة قصيرة الأجل فقط وصعوبة العثور على عمل ، يواجه البعض صعوبة في استئجار الشقق.

وقالت المنظمة أياض إنها لاحظت أيضا تدهورا في الصحة العقلية للاجئين والأطفال ، والذي تفاقم بسبب "غياب الأطر للحفاظ على الروتين الطبيعي". لا يذهب العديد من الأطفال اللاجئين إلى المدرسة وليس لديهم روتين تعليمي أو اجتماعي.

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