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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط صفارات الإنذار.. بايدن يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة.. فيديو

جو بايدن
جو بايدن

دوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في العاصمة الأوكرانية كييف ومعظم أنحاء البلاد،  بالتزامن مع تناقل أنباء عن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة سرية إلى كييف.

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صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل زيارة بايدن السرية لـ كييف.. وأول تعليق لزيلينسكي

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وسط صفارات الإنذار.. بايدن يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة.. فيديو

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى كييف للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة مفاجئة.

وأضافت أن خط سير الرحلة العامة للرئيس الأمريكي قد أشار إلى أنه سيزور بولندا، لكن بايدن وصل لتوه إلى العاصمة الأوكرانية.

بايدن 

وتداول مغردون مقطع فيديو، لوصول الرئيس بايدن إلى كييف، في الوقت الذي ألغى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا زيارته لبروكسل من أجل استقبال مسؤولين مهمين في العاصمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية.

ووصفت الصحيفة رحلة الرئيس الأمريكي بالمعقدة والخطيرة.

الرئيس الأمريكي أوكرانيا بايدن جو بايدن زيارة سرية

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