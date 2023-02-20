شاهد.. أطفال الحضانة يحضرون جنازة عماد بالورد والزى المدرسي

قام زملاء الطفل عماد محمود ٦ سنوات، والذى لقي مصرعه غرقا داخل بيارة صرف صحى بقرية كفرالغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط مساء أمس، برياض الأطفال ، بحضور الجنازة وقاموا بلبس التى المدرسي حاملين ورودا وعلم مصر وصاروا بجانب أولياء أمورهم خلال الحنازة، وقرروا المشاركة في الجنازة حزنا على صديقهم وزميله عماد ، وطوال وقت الجنازة يبكون حزنا عليه وذهبوا إلى المقابر وقت السفن وتركوا الورد أمام مقبرة عماد وصلوا يدعون له بالرحمة.

كان قد شيعت اليوم جنازة الطفل عماد وسط مشهد جنائزى مهيب من اهالى القريه والقري المجاورة.

محاولات استخراجه استمرت ٨ ساعات

البداية عندما فوجيء المارة بمنطقه شارع الموقف بصرخه مكتومة للطفل الذي كان يلهو بشارع الموقف وفجأة سقط داخل البير حيث أن البير عمق يصل إلى ١٠ امتار ولكنه ممتد بعدد كبير من مواسير الصرف الصحى والتى بمجرد سقوط الطفل عماد بها دخل بالفواتير فصعب على الجميع استخراجه لمدة ٨ ساعات إلى أن تم استخراجه جثة هامدة وسط وبكاء اهالى القرية.

استغاثات على الفيس بوك لشفط مياه البير

استخدموا الجرادل لشفط مياه البير

وعلى صعيد آخر تحولت صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك إلى استغاثات تنادي المسؤلين بديوان المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والقائمين على مشروع حياة كريمة بأن ينقذوا الطفل بمعداتهم الا أن قوات الإنقاذ متنقلة في الدفاع المدنى وسيارات شفط المياه فشلت ، فقام الاهالى باستخدام الجرادل لشفط المياه من البير حتى يتمكنوا من استخراج الطفل.

سقط في البير وهو يلعب مع أصدقائه

ترجع احداث الواقعة عندما سقط طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات يدعى عماد محمود حليم ، داخل بير صرف صحى بقريه كفرالغاب الجديد التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط مساء الاحد ، أثناء لهوه بالشارع بجانب البيارة وسقط بها دون أن يشعر وتم إخطار الشرطه بالواقعة.



وكثفت الأجهزة المعنية جهودها لاستخراج الطفل والذى اتضح أنه انجرف داخل المواسير مما صعب من محاولة استخراجه الا أن الأهالى أنفسهم هم من نجحوا في استخراج جثمان الطفل وبمجرد خروجه صرخت والدته وفقدت الوعى تماما وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفي.

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