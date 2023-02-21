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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على 11 متهما في واقعة خطف فتاة

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح  اليوم حكمها علي   11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف المجنى عليه "ياسين م" بسبب خلافات مالية. 

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح وعضوية المستشارين حسين فاضل وعمر محمد سلامه.

 

وكانت النيابة العامة بالجيزة  أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه وخطفوه داخل سياره واتجهوا به لمسكن المتهمه رقم 11 في أمر الإحالة علي أثر خلافات بينهم وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانه وعقود بيع وعمل بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالايذاء.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه واحتجازه لمدة 5 أيام والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وانتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني وتعدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين وملاحقة 4 متهمين اخرين.

محكمة جنايات الجيزة خطف فتاة

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