عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتأثر بها مصر؟..الأرصاد عن العاصفة أوتو:سرعة الرياح تتخطى 120 كيلو متر

الأرصاد
الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية حقيقة وصول العاصمة "أوتو " لمصر .

 

رغم تحسن درجات الحرارة .. تحذير مهم من الأرصاد | فيديو

أجواء مستقرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع..فيديو

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  العاصفة أوتو ضربت  أجزاء من بريطانيا في شمال غرب أوروبا وبها سرعات رياح وصلت لـ  120 كيلو متر وتساقط أمطار غزيرة  وثلوج في شمال غرب أوروبا ".

 

 وتابعت منار غانم :" العاصفة اوتو تتحرك لشمال شرق أوروبا ولا نتأثر بالعاصفة أوتو  في مصر ".

 

وأكملت منار غانم :"  نشهد حاليا تحسن طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار وزيادة فترات  سطوع الشمس، لكن نشعر بانخفاض في درجات لحرارة بشكل ملحوظ في فترات الليل ".

 

ولفتت منار غانم:"  نسجل درجات حرارة في فترة الليل تصل لـ 12 درجة مئوية لكن  نشاط الرياح يزيد إحساسنا   بالبرودة في فترات الليل، وتحسن الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع".

الأرصاد أوتو العاصفة أوتو درجات الحرارة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تسجيل زلزال جديد على بعد 552 كم شمال رفح

طلب عاجل من شعبة السيارات لتسهيل الاستيراد من الخارج

مركز أبحاث الزلازل في البوسفور يكشف عدد الهزات بـ تركيا

يرغب في التحول لإنسان.. الروبوت Bing AI يخلق حالة ذعر بين المستخدمين

زلزال يعيد السكان إلى الشوارع.. تحذيرات عاجلة من الحكومة التركية

فنان عربي شهير يفجر مفاجأة ويعترف بتعاطيه المخدرات والكوكايين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحم مفروم وسجق مجهول المصدر .. 3 طرق للتعرف على اللحم الفاسد

قبل قليل.. تعليقات المصريين على زلزال ضرب تركيا وسوريا وشعر به سكان القاهرة

بعد ظهورها الجريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ نانسي عجرم

سبب غريب.. قط يصبح من أشهر المعالم السياحية في بولندا.. فيديو

فيديو

رسالة هامة من البنك الأهلي | مصير شهادات الـ 18% ..شاهد

رفضت العلاقة الزوجية.. جريمة تهز دار السلام |شاهد

اشتغلت في الطوب والرمل ومكنش معايا أعالج أمي .. أصعب لحظات في حياة سامح حسين

خرج للعب ولم يعد .. 8 ساعات رعب عاشها طفل دمياط داخل بئرالصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ