هل تتأثر بها مصر؟..الأرصاد عن العاصفة أوتو:سرعة الرياح تتخطى 120 كيلو متر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية حقيقة وصول العاصمة "أوتو " لمصر .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" العاصفة أوتو ضربت أجزاء من بريطانيا في شمال غرب أوروبا وبها سرعات رياح وصلت لـ 120 كيلو متر وتساقط أمطار غزيرة وثلوج في شمال غرب أوروبا ".

وتابعت منار غانم :" العاصفة اوتو تتحرك لشمال شرق أوروبا ولا نتأثر بالعاصفة أوتو في مصر ".

وأكملت منار غانم :" نشهد حاليا تحسن طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار وزيادة فترات سطوع الشمس، لكن نشعر بانخفاض في درجات لحرارة بشكل ملحوظ في فترات الليل ".

ولفتت منار غانم:" نسجل درجات حرارة في فترة الليل تصل لـ 12 درجة مئوية لكن نشاط الرياح يزيد إحساسنا بالبرودة في فترات الليل، وتحسن الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع".