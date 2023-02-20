بعدما دمرت غرب أوروبا.. الأرصاد تكشف حقيقة قدوم العاصفة أوتو لمصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن عاصفة أوتو تتمثل في أمطار غزيرة وتساقط للثلوج والجليد، مؤكدة أن العاصفة لن تؤثر على مصر.

وأضافت أن الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد حاليا قادمة من شمال غرب أوروبا، مشيرة إلى أن البلاد الفترة الحالية تشهد تحسن طفيف في درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة وتحسن الطقس

وأوضحت أن درجات الحرارة الفترة الحالية تتراوح بين 20 و21 درجة، لافتة إلى زيادة في فترات ظهور أشعة الشمس مما يترتب عليه زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأكملت: فترات اليل تشهد تحسن ولكن طفيف، ويظل الطقس بارد ليلا، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح ليزداد الشعور بالبرودة ليلا.