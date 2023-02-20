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رئيس التحرير
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إصلاح هبوط أرضي بميدان عمر باشا .. و إزالة الخطورة الداهمة بعقاريين عقب انهيار مبني القباري.. حملة بالإسكندرية لإزالة المنشآت الآيلة للسقوط

صدى البلد

صلاح هبوط أرضي بميدان عمر باشا في الإسكندرية

-عقب انهيار مبني القباري.. إزالة الخطورة الداهمة بعقاريين في الإسكندرية

 

نفذ حي غرب بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة، تم فيها ازالة أجزاء تمثل خطورة داهمة بعقاريين ٥ و٧ شارع السندباد من شارع التوفيقية والصادر بشأنهم قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي وجار استكمال الحملات.

يأتي هذا بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وذلك في وجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشئون القانونية بالحي.

 

وتكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

وبالأمس، تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من إخراج شخصين من أسفل حطام عقار القباري غرب الإسكندرية المنهار، توفى أحدهما خلال تلقى العلاج بينما نقلت الإسعاف الآخر إلى المستشفى من أجل إنقاذه.

وانهار عقار بمنطقة القباري التابعة لقسم مينا البصل بحي غرب بمحافظة الإسكندرية، أسفر عن إصابة شخص وتم إسعافه على الفور، ووجود شخصين أسفل العقار، نقل أحدهما للمستشفى وتوفى الآخر أثناء علاجه.

تجمع عدد من الأهالي مع وصول رجال الحماية المدنية واللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وقيادات الشرطة ورجال قسم شرطة مينا البصل ومازال البحث مستمرا عن ضحايا تحت الأنقاض

ومن جانب آخر تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية أعمال إصلاح الهبوط الارضي الكائن بميدان باب عمر باشا وصب الخرسانة الأرضية علي عمق ٨ أمتار لانشاء مطبق صرف صحي جديد، وذلك بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه وحفاظا علي سلامة المواطنين.

جاء ذلك بعد تغيير فرعة صرف صحي من مطبق بشارع راغب ميدان باب عمر باشا حتي مطبق ناصيه شارع ابن طولون بطول حوالي ٢٢ متر.

كما تابعت شعبان قيام شركة الصرف الصحي بأعمال صب الخرسانة الأرضية علي عمق ٨ متر وذلك بعد الحفر وزرع الأعمدة الخرسانية لانشاء مطبق صرف صحي جديد بميدان باب عمر باشا وربط الشوارع الجانبيه عليه وهم شوارع ابن طولون، الدكتور محمد صفوت، وشارع راغب.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية محمد الشريف محافظ الإسكندرية هبوط ارضي شرطة مينا البصل المنشآت الآيلة للسقوط

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