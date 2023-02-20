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هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟ | انحسار مياه البحر المتوسط .. شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن انحسار مياه البحر المتوسط في لبنان وشمال سيناء، وبدأ الناس في تداول هذه الصور مع تعليق أن هناك احتمالا لحدوث تسونامي في البحر المتوسط.

شاهد الفيديو:

أظهرت بعض الصور المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، انحسار مياه البحر المتوسط في لبنان بمنطقة عدلون.

وتسبب ذلك في حالة من الخوف من ضرب أمواج تسونامي للسواحل الشرقية على البحر المتوسط، بالتزامن مع ظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ، وتراجع مياه البحر المتوسط في شمال سيناء.

ولذلك أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بيانا لتوضيح أسباب ظاهر انحسار مياه البحر المتوسط بمحاذاة الساحل اللبناني.

وأكد أن تراجع مياه البحر المتوسط، مرتبط علميا بحركة المد والجزر والتي قد تكون أقوى في بعض السنوات، علما بأن الطقس صاف ولا وجود لعواصف أو أمواج مما يجعل ملاحظة وجود الجزر أكثر وضوحا.

شاهد الفيديو:

أحمد زهران مواقع التواصل الاجتماعي مياه البحر المتوسط حدوث تسونامي أمواج تسونامي

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