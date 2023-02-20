الخطيب يزور مستشفى القلب في أسوان.. صور

حرص وفد الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، اليوم على زيارة مؤسسة مجدي ‏يعقوب للقلب بمحافظة أسوان، وكان في استقباله الدكتور مجدي يعقوب، المؤسس والرئيس ‏الفخري لهذه المؤسسة، التي تقوم بدور كبير في علاج مرضى القلب.‏

ضم وفد الأهلي إلى جانب محمود الخطيب كلًّا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، ‏والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة.‏

واستمع وفد الأهلي إلى شرح مفصل عن المستشفى ودوره في علاج مرضى القلب وآلية ‏العمل به ونجاحه في اكتساب ثقة المرضى خلال السنوات السابقة، ومحاولات التطوير ‏المستمرة بالمقر الحالي في أسوان، وكذلك إنشاء فروع جديدة على رأسها المقر الذي يجري ‏العمل على الانتهاء منه بجوار المتحف المصري الجديد، والذي من المفترض أن يقوم بعلاج ثلاثة أضعاف المستشفى الحالي، ‏بجانب التعاون مع وزارة الخارجية بشأن استقبال حالات من الدول العربية والإفريقية، فضلًا ‏عن تدريب الأطقم الطبية من تلك الدول. ‏

وفي نهاية الزيارة قام محمود الخطيب بإهداء الدكتور مجدي يعقوب درع وعلم ‏النادي، تقديرًا له على الدور الكبير الذي يقوم به.‏

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