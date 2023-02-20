الخطيب يزور مستشفى القلب في أسوان.. صور

حرص وفد الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، اليوم على زيارة مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بمحافظة أسوان، وكان في استقباله الدكتور مجدي يعقوب، المؤسس والرئيس الفخري لهذه المؤسسة، التي تقوم بدور كبير في علاج مرضى القلب.
ضم وفد الأهلي إلى جانب محمود الخطيب كلًّا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة.
واستمع وفد الأهلي إلى شرح مفصل عن المستشفى ودوره في علاج مرضى القلب وآلية العمل به ونجاحه في اكتساب ثقة المرضى خلال السنوات السابقة، ومحاولات التطوير المستمرة بالمقر الحالي في أسوان، وكذلك إنشاء فروع جديدة على رأسها المقر الذي يجري العمل على الانتهاء منه بجوار المتحف المصري الجديد، والذي من المفترض أن يقوم بعلاج ثلاثة أضعاف المستشفى الحالي، بجانب التعاون مع وزارة الخارجية بشأن استقبال حالات من الدول العربية والإفريقية، فضلًا عن تدريب الأطقم الطبية من تلك الدول.
وفي نهاية الزيارة قام محمود الخطيب بإهداء الدكتور مجدي يعقوب درع وعلم النادي، تقديرًا له على الدور الكبير الذي يقوم به.