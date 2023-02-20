هل يتم إنتاج جزء ثالث لمسلسل موضوع عائلي.. رنا رئيس تحسم الأمر

كشفت الفنان رنا رئيس، تفاصيل جديدة عن بدايتها الفنية، مؤكدة أنها كانت ترغب في دخول عالم الفن منذ الصغر.



وأضافت رنا رئيس، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن لو الجمهور طلب هنعمل جزء ثالث لمسلسل موضوع عائلي، مشيرة إلى أنهل سعيدة بهذا العمل الفني الهام.

الفنان ماجد الكدواني من أفضل الممثلين



وتابعت رنا رئيس، أن الفنان ماجد الكدواني من أفضل الممثلين، وهو أفضل إنسان في الكون علي المستوي الشخصي، وتعلمت منه الكثير على مستوى الأصعدة.