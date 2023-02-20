عبدالله السناوي: قوة هيكل سببها إرثه الممتد.. ولم يكن مجرد صحفي

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إنّ قوة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل تكمن في إرثه الممتد وأنه لم يكن مجرد صحفي، رغم أنه كان يقول على نفسه "أنا جورنجالي"، لكنه كان صانع سياسات.

وأضاف السناوي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "أعتقد أن الأستاذ هيكل والأستاذ جمال حمدان هما المؤسسان الراسخان لنظرية الأمن القومي المصري، جغرافيا وعقليا وسياسيا، هناك عدد كبير من القادة العسكريين كانوا يهتمون بقراءة أعمالهما، وكان دبلوماسيون كثر يتابعونهما أيضا، بالإضافة إلى الصحفيين أيضا".

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ الكاتب الصحفي الراحل ظاهرة لا بد من دراستها بعمق، واستيعاب دروسها، مشيرا إلى أنه لم ينضم إلى أي تنظيم سياسي حتى الأحزاب الناصرية، كما أنه لم يخض انتخابات نقابة الصحفيين، لكنه كان مهتما بنقابة الصحفيين.

وواصل: "في ازمة القانون 93 كان هناك غضب كبير للصحفيين، كتب رسالة للنقيب وسلمها للكاتب الصحفي يحي قلاش وكان السكرتير العام آنذاك، وقال جملة دوت في المناخ العام، سلطة شاخت على مقاعدها".