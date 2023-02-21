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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة دور التراث الثقافي غير المادي بالأعلى للثقافة.. الثلاثاء

صدى البلد

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة ” دور التراث الثقافي غير المادي في الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري “، التي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع لجنة التراث غير المادى بالمجلس؛ وذلك في تمام السادسة مساء الثلاثاء 21فبراير الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

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تدير الندوة: الدكتورة عادلة رجب مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة مقررة اللجنة، ويشارك بها”طبقًا للترتيب الألفابائي: الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أستاذ مساعد للدراسات الأدبية والنقدية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو لجنة التراث، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية جامعة مصر عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة نادية بدر الدين ابو غازي استاذة العلوم السياسية جامعة القاهرة عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة نهلة إمام أستاذة العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون مستشارة التراث الثقافي غير المادي لوزارة الثقافة مقررة لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس.

الاعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة الحياة السياسية وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب قسم اللغة العربية التراث الثقافي

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