صحف الإمارات: آيدكس ونافدكس 2023 .. 11 صفقة بقيمة إجمالية 4.5 مليار درهم

“آيدكس ونافدكس 2023” يتوجان مسيرة 3 عقود من الإنجازات في الصناعات الدفاعية والأمنية

6 صفقات محلية بقيمة 2.3 مليار درهم في اليوم الأول

اهتمت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في افتتاحياتها بمعرضي “آيدكس ونافدكس 2023” اللذين انطلاقا أمس، ويمثلان منصة بالغة الأهمية بأهدافها ومسارها الذي تبينه الأرقام القياسية سواء من حيث المشاركات غير المسبوقة فيهما أو من خلال الصفقات الكبرى التي يتم عقدها والتي بلغت في اليوم الأول من الدورة الحالية “11 صفقة بقيمة إجمالية 4.5 مليار درهم مع شركات محلية ودولية والتي تعكس الثقة الكبيرة في هذا التجمع العالمي الذي يحظى بأهمية خاصة واهتمام كبير، ما يجعل من دورته هذا العام دورة استثنائية تليق بمكانة الإمارات.

وأضافت الصحف أن “آيدكس ونافدكس 2023” يتوجان مسيرة 3 عقود من الإنجازات في الصناعات الدفاعية والأمنية لما يشكلانه من إضافة لقوة الإمارات الناعمة والاقتصادية وقدراتها الصناعية بفضل كفاءة أبنائها في معظم الميادين.

فتحت عنوان “ نسخة استثنائية”.. قالت صحيفة “الوطن” إن معرض الدفاع الدولي، «آيدكس 2023»، رسخ مكانته كأحد أبرز المعارض الدفاعية، وأكثرها تأثيراً على الصعيدين الإقليمي والعالمي على مدى العقود الماضية.

وأشارت إلى أن صفقات يومه الأول، والتي وصلت إلى 4.5 مليار درهم، منها 6 صفقات محلية بقيمة 2.3 مليار درهم، تعكس الثقة الكبيرة في هذا التجمع العالمي الذي يحظى بأهمية خاصة واهتمام كبير، ما يجعل من دورته هذا العام دورة استثنائية تليق بمكانة الإمارات.



وتابعت أنه إضافة إلى مساهمته الفاعلة في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة لكبريات الفعاليات، ومقصداً للشركات العالمية لتعزيز حضورها في أسواق المنطقة، وتحقيقه مردوداً إيجابياً على الاقتصاد الوطني، يلعب معرض «الدفاع الدولي» دوراً مهماً في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل هذا القطاع، وتصميم استراتيجياته، واكتشاف حلوله وتقنياته، والاستفادة من عائداته الاقتصادية.



وقالت “الاتحاد” في ختام افتتاحيتها إنه لأهميته، يتصدر «آيدكس 2023» المقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، اهتمام الشركات المحلية والخليجية والدولية لما يشكله من منصة رائدة لعرض منتجاتها في قطاع الدفاع والأمن، كما يراه الخبراء فرصة للوصول لآلاف المتخصصين في القطاع ومُصنعي المعدات، بالإضافة للقدرات الشرائية التي تصنفه ضمن أهم المعارض التي توفر منتجات متعددة بمختلف المميزات من دول العالم كافة.

وحول الموضوع ذاته وتحت عنوان “ ريادة استباق المستقبل” .. قالت صحيفة “الوطن” إن دولة الإمارات تؤكد مكانتها المتعاظمة على امتداد الساحة الدولية والتي يعكسها الإقبال المتزايد على كافة الفعاليات التي تنظمها وتشكل محطات بارزة يترقبها الجميع حول العالم ومنها معرضي “آيدكس ونافدكس 2023” اللذين يقامان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وما يمثلانه من منصة بالغة الأهمية بأهدافها ومسارها الذي تبينه الأرقام القياسية سواء من حيث المشاركات غير المسبوقة فيهما أو من خلال الصفقات الكبرى التي يتم عقدها والتي بلغت في اليوم الأول من الدورة الحالية “11 صفقة بقيمة إجمالية 4.5 مليار درهم مع شركات محلية ودولية” منها 6 صفقات محلية بقيمة 2.3 مليار درهم، والتي تؤكد مدى تطور وتقدم المنتج الصناعي الدفاعي الوطني بفضل جهود القيادة الرشيدة الحريصة على تعزيز موقع الدولة إقليمياً ودولياً على الصعد كافة.

وأضافت أن “آيدكس ونافدكس 2023” يتوجان مسيرة 3 عقود من الإنجازات في الصناعات الدفاعية والأمنية لما يشكلانه من إضافة لقوة الإمارات الناعمة والاقتصادية وقدراتها الصناعية بفضل كفاءة أبنائها في معظم الميادين، كما يشكل المعرضان حدثاً شديد الأهمية لمواكبة التحديات المتزايدة التي تستشعرها كافة مكونات المجتمع الدولي وتتطلب تعزيز التعاون والشراكات بهدف مواجهتها من خلال رؤية واعدة تعتمد التكنولوجيا المتقدمة لتكون النتائج على قدر الطموحات في خدمة الجميع.

وذكرت أن دولة الإمارات أدركت منذ زمن بعيد أن قوة التنافسية والحفاظ على الصدارة يتطلب استراتيجيات مستدامة وقادرة على تطوير أدوات الريادة بشكل دائم من خلال مضاعفة القدرات الذاتية في إنتاج الممكنات اللازمة مع تأكيد أهمية التعاون على المستوى الدولي، ولأنها تنطلق من رؤى طموحة فقد عملت على تعزيز كافة قطاعات التنمية الشاملة بكل ما يلزم لتواكب طموحاتها في خوض السباق والمنافسة على الصدارة في التطور والتقدم والازدهار، وباتت بكل استحقاق النموذج العالمي الأكثر إلهاماً في المشاركة الفاعلة بصناعة النهضة الحضارية على الصعد كافة متقدمة على الكثير من الدول العريقة.

وقالت في الختام :" واليوم فإن المسيرة الوطنية للإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حريصة على التطوير الدائم لمصادر قوتها وتنمية ما ينعم به أبناؤها من كفاءات وقدرات ومهارات وما يحملونه من علوم متقدمة تمكنهم من الإبداع في مختلف القطاعات والقيام بدورهم الكامل والفعال في عملية البناء والتطوير لترسخ الإمارات موقعها بوصفها النموذج المبهر عالمياً بمضاعفة النجاحات والإنجازات والأكثر قدرة على تنظيم واحتضان الفعاليات العالمية الهادفة".

