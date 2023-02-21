خرج ليلعب ولم يعد.. الجرار يدهس الصبي عبد الفتاح في قنا| تفاصيل مؤلمة

خرج الصبي ذو السبعة أعوام ليلهو ويلعب أمام منزله، كما يفعل كل يوم، ولكن هذا اليوم لم يكن مثل باقي الأيام، فقد كان قدره ينتظره في هذه المرة ليكتب فصل النهاية في حياته، بعد تعرضه لحادث شنيع.

دأب الصبي على الجري والمرح أمام المنزل هنا وهناك، لم يكن يعلم أن هذه المرة ستكون آخر مرة يلعب فيها أمام المنزل، وآخر مرة يلهو فيها، ففي ظل حالة السعادة التي كان يعيشها أثناء هذه اللحظات، وهو يلعب، فوجئ بجرار زراعي صدمه، ليلقى حتفه في نهاية مأساوية اعتصرت قلب والديه.

تفاصيل الواقعة

لقي طفل مصرعه، فى حادث اصطدام جرار زراعى أمام منزله بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بمصرع عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، 7 أعوام، بعدما صدمه جرار زراعى فى شارع بمركز فرشوط.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف وكشف ملابسات الواقعة، وجرى إخطار مرفق اسعاف قنا لنقل الجثة.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.