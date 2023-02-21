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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ قنا يفتتح مدرسة الشهيد فتحي سليم بفرشوط

افتتاح مدرسة بفرشوط
افتتاح مدرسة بفرشوط

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مدرسة الشهيد فتحي سليم أبو زيد للتعليم الأساسي بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط، والتي تم تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك على هامش احتفال المحافظة بالعيد القومى.

رافقه خلال الافتتاح، العميد محمد السيد، المشرف على تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” بالمحافظة،  والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب فتحي قنديل، والنائب خالد أبونحول، والنائب محمد عزت القاضي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وحافظ محمود، رئيس مدينة فرشوط، وعدد من القيادات التنفيذية. 

 

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وقال محافظ قنا إنه تم افتتاح مبنى جديد ملحق بالمدرسة، فضلا عن إجراء أعمال الصيانة لـ 5 مبانٍ أخرى ملحقة، ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 22 فصلا دراسيا، وتبلغ مساحة الموقع العام للمدرسة 4097 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين و930 ألف جنيه.

وأضاف الداودى أن إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة “حياة كريمة” بمركز فرشوط 8 مدارس، تضم 82 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية 33 مليونا و120 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المدارس التي تم تطويرها ورفع كفاءتها 7 مدارس تضم 107 فصول دراسية بتكلفة إجمالية 11 مليونا و520 ألف جنيه.

وأشار محافظ قنا إلى أنه منذ أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة انطلاق مبادرة «حياة كريمة»، لم يغب التعليم عن مشروعاتها، بل حظي بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال تطوير المدارس القائمة وتأهيل الفصول وبناء مدارس جديدة بالمناطق الريفية المحرومة. 

وأضح أن التعليم هو الوسيلة الأضمن لوضع أبنائنا على المسار السليم، وتخريج أجيال تجعل العلم وسيلة لتحقيق الأحلام والطموح.

 

 

افتتاح مدرسة بفرشوط

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قنا قرية العركى مدرسة الشهيد فتحي سليم أبوزيد فرشوط حياة كريمة عيد قنا القومي

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