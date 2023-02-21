بعد زيارة أوكرانيا.. أمريكا تكشف حقيقة تلقي بايدن ضمانات أمنية من روسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تمنح الولايات المتحدة ضمانات أمنية لزيارة الرئيس جو بايدن إلى كييف، واكتفت بمجرد تأكيد استلام إشعار بالسفر.

وقال سوليفان، في إفادة صحفية: "كان هناك إخطار بسيط وإقرار بالاستلام.. لم يتم إعطاء ضمانات".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه “لأسباب أمنية، لفتت الولايات المتحدة انتباه الجانب الروسي إلى ما نقوم به، ولماذا نقوم به، وبأي معايير وفي أي إطار زمني".

وقال سوليفان: "مررنا هذه المعلومات، وأكدوا استلامها.. هذا كل شيئ”.

وأجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.