عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة أوكرانيا.. أمريكا تكشف حقيقة تلقي بايدن ضمانات أمنية من روسيا

جو بايدن
جو بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تمنح الولايات المتحدة ضمانات أمنية لزيارة الرئيس جو بايدن إلى كييف، واكتفت بمجرد تأكيد استلام إشعار بالسفر.

وقال سوليفان، في إفادة صحفية: "كان هناك إخطار بسيط وإقرار بالاستلام.. لم يتم إعطاء ضمانات".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه “لأسباب أمنية، لفتت الولايات المتحدة انتباه الجانب الروسي إلى ما نقوم به، ولماذا نقوم به، وبأي معايير وفي أي إطار زمني". 

ضحك على الهواء.. مذيعة سكاي نيوز تقع بموقف محرج بسبب فيديو لبايدن

بايدن يكشف عن تحذيره الخطير لـ بوتين بشأن حلف الناتو

وقال سوليفان: "مررنا هذه المعلومات، وأكدوا استلامها.. هذا كل شيئ”.

وأجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الولايات المتحدة روسيا جو بايدن بايدن مستشار الأمن القومي أمريكا أوكرانيا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

إعلان عاجل من أمريكا بعد تعليق روسيا معاهدة ستارت النووية

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

موضوعات متعلقة

ضحك على الهواء.. مذيعة سكاي نيوز تقع بموقف محرج بسبب فيديو لبايدن

إعلان عاجل من أمريكا بعد تعليق روسيا معاهدة ستارت النووية

غير مبشر.. تحذير مقلق من منظمة الصحة العالمية بعد زلزال سوريا

أثارت الرعب.. تركيا تحسم الجدل حول ظهور ومضات زرقاء غامضة بعد الزلازل

انخفاض كبير بالأسعار.. الدولار يوجه ضربة قوية لـ الذهب

مفجر المفاجأة حول تورط أمريكا في تخريب نورد ستريم يصدم الكونجرس

بيان عاجل من ألمانيا ردا على تهديدات بوتين النووية

دونالد ترامب يكشف كيف سينهي حرب أوكرانيا في غضون ساعات فقط

ترشيحاتنا

أسوأ مخاوف أوكرانيا..كييف تخشى ضغوطا أمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا

مصر في القلوب.. لقاء بين القصبي وجبر: الإعلام يخدم قضايا المحروسة والسعودية

تحرك جديد في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الذهب.. هبوط سعر المعدن الأصفر مقابل الدولار

السيسي يطلع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المربع الجديد.. فيديو وصور يكشفون تفاصيل أضخم مشروع مرتقب بالسعودية

هاني الناظر يكشف مخاطر النوم المتقطع

شاهد.. ظهور الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا

بعد دعمها له فى قضية الاغتصاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة سعد لمجرد

فيديو

قلق من انهيار سدود تركيا بعد تكرار الزلازل.. وتحذيرات من ارتفاع مستوى البحر|فيديوجراف

ظهرت بعد كارثة تركيا .. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة البرق الزلزالي «فيديوجراف»

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

ارتدوا ملابس ثقيلة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ