ضحك على الهواء.. مذيعة سكاي نيوز تقع بموقف محرج بسبب فيديو لبايدن

انفجرت ريتا بناهي، مقدمة برنامج علي قناة “سكاي نيوز” أستراليا، في الضحك على الهواء مباشرة بعد مشاهدة فيديو لأخطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن التي لا تنسى.

جاء الحادث خلال برنامجها الذي ناقش الفحص الطبي الأخير لبايدن، والذي وجد أن الزعيم البالغ من العمر 80 عاما بصحة جيدة ولائق للخدمة.

شككت مجموعة من الصحفيين الأستراليين في تشخيص طبيب البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وعرضت مجموعة من زلات الرئيس الأمريكي لإثبات وجهة نظرهم.

ولم تستطع بناهي احتواء نفسها بعد مشاهدة مقطع لبايدن يروي قصة عندما كان شابا وعمل كمنقذ في حمام سباحة.

وقال بايدن في الفيديو: “أجلس على المنصة، والجو يزداد سخونة، لدي أرجل مشعرة تدور . واعتاد الأطفال على الصعود والوصول إلى المسبح وفرك ساقي لأسفل بحيث كانت مستقيمة ومشاهدة الشعر يعود مرة أخرى. كانوا ينظرون إليها. لذلك، تعلمت الكثير بشأن الصراصير، وتعلمت عن الأطفال الذين يقفزون في حضني، وأحببت أن يقفز الأطفال في حضني”.

بعد انتهاء الفيديو، انفجرت المضيفة في الضحك وبدا أن الدموع في عينيها.

وقالت بناهي بسخرية: “أنا آسفة. صحيح أنه لم يكن أي رجل أفضل تجهيزا لقيادة الولايات المتحدة، بل والعالم الحر. نحن في أيد أمينة”.