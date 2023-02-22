برلمانية: السياحة في مصر تعتبر من أهم عناصر الاقتصاد القومي

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن السياحة في مصر تعتبر من أهم عناصر الاقتصاد القومي والاهتمام والارتقاء بهذا الملف يزيد من الناتج القومي للدولة، لافتة إلى أن مصر تمتلك مناطق وشواطئ وآثار عديدة وإذا تم استغلالها بالشكل اللازم يكون لها مردود إيجابي على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

تنشيط قطاع السياحة في مصر

واكدت “العسيلي” لـ"صدي البلد"، على ضرورة تكثيف الجهود لتنشيط قطاع السياحة في مصر، مؤكدًة أن مصر تمتلك جميع المقومات السياحية المختلفة واستغلال هذه الأماكن في زيادة الاقتصاد المصري سيكون له تأثير قوي على الظروف المعيشية للمواطن.

واشارت عضو مجلس النواب، الى أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة حول تحسين البنية التحتية وتطوير الفنادق والأماكن الخاصة بالمناطق السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر.