عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: السياحة في مصر تعتبر من أهم عناصر الاقتصاد القومي

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن السياحة في مصر تعتبر من أهم عناصر الاقتصاد القومي والاهتمام والارتقاء بهذا الملف يزيد من الناتج القومي للدولة، لافتة إلى أن مصر تمتلك مناطق وشواطئ وآثار عديدة وإذا تم استغلالها بالشكل اللازم يكون لها مردود إيجابي على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

تنشيط قطاع السياحة في مصر

واكدت “العسيلي” لـ"صدي البلد"، على ضرورة تكثيف الجهود لتنشيط قطاع السياحة في مصر، مؤكدًة أن مصر تمتلك جميع المقومات السياحية المختلفة واستغلال هذه الأماكن في زيادة الاقتصاد المصري سيكون له تأثير قوي على الظروف المعيشية للمواطن.

 

واشارت عضو مجلس النواب، الى أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة حول تحسين البنية التحتية وتطوير الفنادق والأماكن الخاصة بالمناطق السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر.

السياحة مجلس النواب الإقتصاد المصرى البنية التحتية القيادة السياسية قطاع السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

ترشيحاتنا

اقترب من 50 ألف.. رقم صادم لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

لماذا يلجأ بنكا الأهلي ومصر لطرح شهادات بعائد مرتفع مرة أخرى.. قراءة

رسميا.. تخفيض الحد الادنى لأسعار مجموعات الدعم في المدارس

بقوة 4,4 ريختر.. هزة أرضية عميفة تضرب فلسطين ولبنان

دراسة جديدة: المملكة المتحدة لديها أدنى معدلات الإصابة بفشل القلب في أوروبا

القاهرة 20.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ