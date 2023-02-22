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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فيتامينات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري |تعرف عليها

صدى البلد

يعتبر مرض السكري من النوع 2 على نطاق واسع «حالة» تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.. يحدث هذا غالبًا بسبب مقاومة الأنسولين التي يمكن أن تؤدي إلى خلل خطير في نسبة السكر في الدم.

وتعد العوامل الوراثية ونمط الحياة من أهم عوامل الخطر لمرض السكري ، ولكن تم ربط بعض المكملات بهذه الحالة أيضًا.

وتشير النتائج التي توصل إليها أحد تحليلات مشروع الأدوية التاجية إلى أن التأثير قد يحدث أيضًا لدى الأفراد الذين لا يعانون من هذه الحالة ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويمكن أن يؤدي ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب ومضاعفات أخرى وبمعنى آخر ، فإن علاج 43 مريضًا غير مصاب بالسكري بالمكملات الغذائية لمدة خمس سنوات سيؤدي إلى حالة واحدة إضافية من مرض السكري.

يمكن للأدوية الرخيصة لمرض السكري أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر إلى النصف وأكدت دراسات أخرى أيضًا أن التدهور في السيطرة على الجلوكوز يزداد بشكل كبير في النياسين.

ووجدت دراسة HPS2-THRIVE ، على سبيل المثال ، أن هناك زيادة بنسبة 55 في المائة في الاضطرابات الخطيرة في السيطرة على الجلوكوز لمرضى السكري.

علاوة على ذلك ، تطلب معظم هؤلاء المرضى دخول المستشفى نتيجة لذلك.

ومع ذلك، لا تزال الآليات التي تفسر تأثير النياسين الضار على التحكم في نسبة السكر في الدم ومرض السكري غير واضحة.
تُعرف مكملات النياسين أساسًا بآثارها المفيدة على استقلاب الدهون والبروتينات الدهنية.

 

في الواقع ، يتم تشجيع الأشخاص من جميع الأعمار على مناقشة تناول أي مكملات مع الطبيب قبل إضافتها إلى نظامهم الغذائي.

يقترح بعض الخبراء أن هذا أكثر أهمية لكبار السن ، حيث قد تحتوي المكملات الغذائية على تفاعلات دوائية .

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