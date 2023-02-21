موقف محرج.. سقوط أحد أفراد فريق بايدن من على متن طائرة الرئاسة|فيديو

اشتهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسقوطه ثلاث مرات على درج الطائرة المغطى بالسجادة الحمراء أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة بعد شهرين فقط من أدائه اليمين الدستورية في عام 2021، والآن يمكنه أن يشعر بالراحة لأن عضوا أصغر سنا في فريقه قد تعثر.

وسقط أحد أفراد حاشية جو بايدن من علي الدرج عند وصوله إلى مطار عسكري بالقرب من العاصمة البولندية وارسو.

وانتشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع صفا من موظفي بايدن والصحفيين المدمجين وهم ينزلون الدرجات في مؤخرة الطائرة التنفيذية العملاقة بينما يتم نقل مجموعة أخرى إلى مخرج الراكب الأمامي.

وظهر علي ما يبدو أنه رجل يرتدي معطفا شتويا داكنا يفقد قدمه فجأة وينزلق أسفل الدرابزين على الأرض.

وكان بايدن قد وصل إلي بولندا بعد زيارته غير المعلنة إلى كييف للمساعدة في دعم نظام زيلينسكي.