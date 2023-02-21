بايدن: موسكو لن تحقق انتصارا في أوكرانيا.. والجيش الروسي ارتكب جرائم حرب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تحقق أبدا انتصارا في أوكرانيا.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في وارسو، إن “الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب واستهدف المدنيين في أوكرانيا”.

وأضاف أن “أوكرانيا تدافع عن مستقبل العالم”.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلي أنه “بعد عام من الحرب أوكرانيا لا تزال حرة وقوية”.

إلي ذلك، قال بايدن، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” أظهر وحدته في مواجهة روسيا.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في وارسو، إن حرب روسيا في أوكرانيا هي الأكثر همجية، مشيرا إلي أن “كييف لاتزال صامدة”.

وأضاف: “عبرت لزيلينسكي عن الاستمرار في دعم أوكرانيا”.

وأوضح بايدن، أن “القوات الأوكرانية تمكنت من إحراق الدبابات الروسية”.

وأكد أن “رهانات بوتين على صمتنا تجاه اجتياح أوكرانيا فاشلة”.

وقال الرئيس الأمريكي: “أوكرانيا لن تتراجع عن صمودها”.