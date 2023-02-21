كرم جبر: سيكون هناك تواصل إعلامي بين القاهرة والرياض الفترة المقبلة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الوفد المصري قوبل بالترحيب الشديد من قبل الجانب السعودي منذ قدومه إلى الرياض للمشاركة في المنتدى السعودي للإعلام، مشيراً إلى أنه التقى بوزير الإعلام السعودي وتحدثا في العديد من القضايا التي تتعلق بالتعاون الإعلامي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف "جبر" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن وزير الإعلام السعودي تحدث عن علاقة القاهرة بالرياض والعلاقات القوية التي تربط البلدين منذ قديم الزمان، موضحاً أن الإعلام يعكس هذه العلاقات ما بين الزعماء والشعبين في صورة جيدة جدا.

وتابع أن هناك روابط روحية كبيرة جدا بين البلدين، فقلوب المصريين تهفو الى الأراضي المقدسة، ومصر تشكر المملكة العربية السعودية لوقوفها بجوارها في مختلف الأوقات الصعبة التي مرت بها من قبل.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك تواصل إعلامي بين البلدين في الفترة القادمة، ودور الإعلام هو التفتيش عن الأشياء والأمور الطيبة بين البلدين ونشرها بين الأجيال الجديدة.