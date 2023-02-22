زيادة تذكرة المترو والعاصمة الإدارية وقطار التلجو.. أبرز 5 تصريحات لوزير النقل

حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الفترة المقبلة.. وزير النقل يحسم الأمر

رسميا.. وزير النقل يكشف موعد زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق

30 و600 جنيها.. وزير النقل يفجر مفاجأة عن سعر تذكرة النقل الخاص للعاصمة الإدارية

45 ألف دولار و10.9 مليون جنية واردات تذكرة منظومة النقل في اليوم الواحد

السيسي رفض زيادة أسعار تذاكر القطارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أطلق الفريق كامل الوزير وزير النقل، عدة تصريحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

وكشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، حقيقة ما يتداول بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة.

وقال كامل الوزير، إن لا يوجد أي زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مضيفا أن سعر تذكرة المترو تتراوح بين 5 و7 و10 جنيهات فقط.

وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سعر تذكرة المترو لـ 6 محطات 5 جنيهات وأكثر من ذلك 7 جنيهات في كل خطوط المترو، متابعا أن سيكون هناك تذكرة موحدة لكل وسائل المواصلات.



لا زيادة حتى الآن في سعر تذكرة المترو

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن لا زيادة حتى الآن في سعر تذكرة المترو حتى دخول خطوط جديد.

وأضاف كامل الوزير، أن لا زيادة في قيمة تذاكر الخطوط الثلاثة الحالية، متابعا أن سيتم زيادة قيمة تذكرة المترو بعد دخول الخطوط الجديدة.

وتابع أن زيادة قيمة تذكرة المترو يتم بناء على موافقة مجلس الوزراء، وبعد حوار مجتمعي، لافتا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض زيادة أسعار تذاكر القطارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع أن الدولة تخسر في سعر تذكرة المترو من 25% إلى 50% في مصاريف التشغيل، مستدركا أن نحمل موازنة الدولة أعباء اشتراكات الطلاب في المترو.



وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل انتقلت للعمل من العاصمة الإدارية، مضيفا أن لدينا وسائل لنقل المواطنين من القاهرة للعاصمة الإدارية.

وأضاف كامل الوزير، أن النقل الجماعي يوفر الوقود، ويقلل التلوث، ويحد من الزحام المروري، لافتا إلى أن التعاقد مع 9 شركات متخصصة في تشغيل خطوط الانتقال للعاصمة الإدارية.

وتابع أن سعر تذكرة النقل الخاص للعاصمة الإدارية لا تزيد عن 30 جنيها، لافتا إلى أن اشتراك النقل الجماعي للوصول إلى العاصمة الإدارية نحو 600 جنيها.

وأكمل أن لدينا جدول بخطوط النقل الجماعي الخاصة المتجهة للعاصمة الإدارية، وجهاز النقل الداخلي يتابع مسارات خطوط النقل الجماعي المتجهة للعاصمة الإدارية.





أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن نسبة إشغال الركاب للدرجة الأولى 100% بقطار التالجو حتى الأقصر.



وأضاف كامل الوزير، أن أتابع يوميا كل الشكاوى التي تأتي في السكة الحديد، متابعا أن أتابع أيضا واردات السكك الحديد في كل الأنشطة الخاصة بالنقل.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه 45 ألف دولار و10.9 مليون جنيه واردات تذكرة منظومة النقل في اليوم الواحد.