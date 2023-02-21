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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليقا على إلغاء حفل كيفين هارت

قصواء الخلالي: كل من يشكك في حضارتنا لا نرحب به على أرضنا

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن كيفن هارت كان سينظم حفلا في مصر "ستاند أب كوميدي" قبل إلغاؤه، لأنه "قال في دعايته للحفل إنه سينظمه في أرض أجداده الذين بنوا الأهرامات، ما قاله كلام فارغ، وبدأ يكون هناك سلوك مريب من الأشخاص الذين يحجزون التذاكر".

وأضافت قصواء الخلالي ، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "بدأت دعاوى بأن يتحول الحفل إلى دعاية لحركة الأفرو سنتريك، لكن وعي المصريين تدخل ودافع عن وجود هذه الحركة في مصر، وجرى إلغاء هذا الحفل".

وتابعت قصواء الخلالي: "الشركة المسئولة عن الحفل قالت إنها ألغت الحفل وتحاول وضع مصر على الخريطة الدولية، لكني أود أن أقول لها إن مصر موجودة على الخريطة الدولية قبل اختراع الخريطة الدولية، مصر هي مركز الخريطة الدولية، بل أصل الخريطة الدولية، ليس انحيازا مني لبلدي، لكننا نتحدث عن واقع وحقيقة".

الحضارة المصرية

وأكدت قصواء الخلالي أن مصر كانت مركز الحضارة العالمية وأول نبتة وأول بذرة، وعندما يقول لنا أحد إن حضارتنا ليست ملكنا، فهذا كلام مرفوض تماما، وبخاصة عندما يكون على أرض مصر، وقف هذا الحفل مواجهة كبيرة جدا، وتحية احترام وتقدير لمن اتخذ القرار بوقف هذا الحفل، وأي شخص يتحدث عن الحضارة المصرية ويتبنى أفكار أنها ليست حضارتنا فهو غير مرحب به على أرض مصر".

الأمن القومي المصري

وشددت قصواء الخلالي، على أنّ في هذا الوطن مؤسسات عظيمة وواعية للمفهوم الحقيقي للأمن القومي المصري، وهذه المؤسسات تنتبه لكل شاردة واردة تتعلق بالأمن القومي المصري، والحفاظ على هوية مصر والمصريين من صميم الأمن القومي المصري، وأولها سمعتنا وحضارتنا بين دول العالم، موجهة الشكر الجزيل للمؤسسات المصرية وجهات الأمن القومي المصري المنتبهة ورجالها الذين يعملون على الأصعدة كافة ويدركون حقيقة الأمن القومي المصري والقوة الناعمة التي تحاربنا وتحاول التسلل إلى حضارتنا وتاريخنا.

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