اعتقال المنفذين الثلاثة.. تفاصيل جديدة بشأن حادث مقتل مصري مقيم في إيطاليا

كشفت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المصري محمد إبراهيم منصور المقيم في إيطاليا داخل سيارته، في 14 يناير الماضي.

وتعرّض محمد إبراهيم المصري الجنسية، والمقيم بالتحديد في سيلافيجنا بإيطاليا، للقتل داخل سيارته من نوع "أودي A3"، حيث عُثر عليه داخلها وهي متفحمة وذلك في ريف جامبولو على الحدود مع فيجيفانو.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن التحقيق الذي أجري بشأن حادث قتل محمد إبراهيم، أفاد بأن الجناة هما شقيقان يدعيان ماسيمو وكلاوديو روندينيلي، بالإضافة إلى صديق إحدى أخواتهما يسمى لويجي دي أليساندرو.

وأشارت التحقيقات إلى أنهم أطلقوا ثلاث طلقات من بندقية عيار 12 وواحدة من مسدس عيار 9 فيه، ثم أضرموا النار في جسده وحملوه في سيارة بمنطقة غابات في مقاطعة بافيا.

وعلقت الصحيفة بالقول: "لقد كان كمينًا تم تنظيمه وتنفيذه ضد هذا المصري بواسطة كوماندوز صغير أصبح الآن في السجن".

ولفتت إلى أنه تم إجراء التحقيق من قبل وحدة التحقيق في بافيا وتم تنسيقها من قبل المدعي العام فابيو نابليون ونائبه أندريا زانونسيلي.

ويمثل عائلة إبراهيم منصور في إيطاليا المحامي فابيو أوجينيو من محكمة بافيا الذي طلب الحصول على نتائج تشريح الجثة، كما تتواصل الجالية الإسلامية في بافيزي مع المحامي.

ومن بين الفرضيات التي تم استكشافها والتي توضح الدافع وراء الجريمة، أن هناك خلافات بشأن حضانة ابنة القتيل، حيث تقدم بمطالبة تسجيل عقار أو أكثر من أجل الحصول على حضانة طفلته أو التهديد بأخذها معه.