عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال المنفذين الثلاثة.. تفاصيل جديدة بشأن حادث مقتل مصري مقيم في إيطاليا

المصري المقيم في
المصري المقيم في إيطاليا

 كشفت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل المصري محمد إبراهيم منصور المقيم في إيطاليا داخل سيارته، في 14 يناير الماضي.

وتعرّض محمد إبراهيم المصري الجنسية، والمقيم بالتحديد في سيلافيجنا بإيطاليا، للقتل داخل سيارته من نوع "أودي A3"، حيث عُثر عليه داخلها وهي متفحمة وذلك في ريف جامبولو على الحدود مع فيجيفانو.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن التحقيق الذي أجري بشأن حادث قتل محمد إبراهيم، أفاد بأن الجناة هما شقيقان يدعيان ماسيمو وكلاوديو روندينيلي، بالإضافة إلى صديق إحدى أخواتهما يسمى لويجي دي أليساندرو.

وأشارت التحقيقات إلى أنهم أطلقوا ثلاث طلقات من بندقية عيار 12 وواحدة من مسدس عيار 9 فيه، ثم أضرموا النار في جسده وحملوه في سيارة بمنطقة غابات في مقاطعة بافيا.

وعلقت الصحيفة بالقول: "لقد كان كمينًا تم تنظيمه وتنفيذه ضد هذا المصري بواسطة كوماندوز صغير أصبح الآن في السجن".

ولفتت إلى أنه تم إجراء التحقيق من قبل وحدة التحقيق في بافيا وتم تنسيقها من قبل المدعي العام فابيو نابليون ونائبه أندريا زانونسيلي.

ويمثل عائلة إبراهيم منصور في إيطاليا المحامي فابيو أوجينيو من محكمة بافيا الذي طلب الحصول على نتائج تشريح الجثة، كما تتواصل الجالية الإسلامية في بافيزي مع المحامي.

ومن بين الفرضيات التي تم استكشافها والتي توضح الدافع وراء الجريمة، أن هناك خلافات بشأن حضانة ابنة القتيل، حيث تقدم بمطالبة تسجيل عقار أو أكثر من أجل الحصول على حضانة طفلته أو التهديد بأخذها معه.

حادث إيطاليا محمد ابراهيم التحقيق جثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

البحوث الفلكية ردا على العالم الهولندي: لا يستطيع أحد التنبؤ بالزلازل

ترشيحاتنا

6 قتلى جراء قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

لطيفة: حلمي بكر قيمة فنية كبيرة..وزيارتي له بالمستشفى أقل شيء أقدمه..فيديو

الحرب على السرطان بدأت .. تفاصيل اجتماعات سرية لحلفاء واشنطن لاستئصال فاجنر من العالم

مواقيت الصلاة اليوم 22-2-2023 فى القاهرة والجيزة واسكندرية وباقي المحافظات

يجب تنظيف البيت.. ترامب يحذر: العالم بات أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة

اعتقال المنفذين الثلاثة.. تفاصيل جديدة بشأن حادث مقتل مصري مقيم في إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 21 يوما.. ريجيم سريع للتخلص من الدهون العنيدة

فكت الفيونكة..كيت ميدلتون تظهر بنفس الفستان بعد 5 سنوات مع تعديل بسيط

قصر ضائع عمره 4500 عام..كشف أثري حديث قد يعيد كتابة تاريخ العراق|تفاصيل

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ