زيلينسكي يعرف ذلك.. الخارجية الأمريكية تكشف كيفية إنهاء الصراع الروسي الأوكراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالدبلوماسية والمفاوضات، لافتًا إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعرف ذلك أيضًا.

وأشار برايس في مقابلة صحفية: "نحن نعلم، تماما كما يعلم الرئيس زيلينسكي، أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالدبلوماسية، ويجب أن تنتهي بالمفاوضات، والآن نحن نركز على تعزيز شركائنا الأوكرانيين، بحيث عندما تظهر طاولة المفاوضات هذه، يكون لشركائنا الأوكرانيين يد قوية قدر الإمكان".

وأضاف أن إدارة بايدن ستعلن فرض عقوبات على الأفراد الروس في وقت لاحق بسبب أدوارهم في الصراع ضد أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الثلاثاء، إن روسيا ستدفع ثمنا باهظا بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي بوارسو، أن بلاده ستعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا بالتعاون مع شركائها، مؤكدًا أن “الالتزام تجاه أوكرانيا لا يتزعزع”.

ولفت: “سنعقد قمة للناتو في واشنطن لإنشاء أقوى كيان في العالم”، مؤكدا أنه “لا تنازل عن أي شبر من أراضي الناتو”.

إلي ذلك، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة للشعب الروسي، قائلا إن الغرب “لا يسعى لمهاجمتكم”.

وتابع بايد “نحن لا نسعى لمهاجمتكم، الحرب الدائرة اختارها رئيسكم”، مضيفًا أن “واشنطن وحلفاءها سيواصلون تقديم السلاح لأوكرانيا”.