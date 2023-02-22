وسط التعذيب وتفشي المرض.. هروب جماعي من سجون كوريا الشمالية بسبب الجوع

نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مصدر قوله، اليوم الأربعاء، إن عشرات السجناء هربوا بشكل جماعي من سجون في إقليمي بيونج أن وهوانج هيه وغيرهما في كوريا الشمالية في الفترة من أواخر العام الماضي إلى أوائل العام الجاري من أجل البقاء.

وأوضح المصدر أن السجناء الهاربين ارتكبوا السرقة والقتل بغرض الحصول على الطعام أثناء عملية الهروب مما يزيد قلق السكان.

وأشار إلى أن السلطات الكورية الشمالية تركز على القبض على الهاربين من خلال حظر التجول الليلي لعدة أشهر في المناطق المحيطة بالسجون حيث وقعت حالات الهروب الجماعي، وإجراء عمليات التفتيش، لكنها تواجه صعوبات في القبض على الهاربين.

وقال إن حوالي 700 سجين في 3 سجون، بما في ذلك سجن "جايتشون" في إقليم بيونج أن الجنوبي، توفوا بسبب الجوع أو المرض على مدى العامين الماضيين.

وتواجه السجون في كوريا الشمالية صعوبات في الحصول على المواد الغذائية بسبب تفاقم نقص الغذاء الناتج عن إغلاق الحدود لمنع تدفق وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت المصدر إلى أن بعض المسئولين في السجون اختلسوا الأموال من خلال سرقة المواد الغذائية التي تم تخصيصها للسجناء.

وقالت مصادر إن مستوى الدعم الطبي في السجون ضعيف للغاية.

كما يعاني السجناء من الضرب المتكرر والعمل القسري المكثف ويموت العديد منهم بسبب عدم تلقي العلاج في الوقت المناسب. وقد مات عشرات السجناء بسبب تفشى مرض معد في سجن.

ويوجد ما مجموعه 19 سجنًا في كوريا الشمالية حاليًا.