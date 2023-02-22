أمانة مستقبل وطن بحدائق القبة تطلق مبادرة ابدئي مشروعك بنفسك.. صور

نظمت أمانة حدائق القبة حزب مستقبل وطن تحت رعاية أمانة المرأة بالحزب ،مبادرة ابدئي مشروعك بنفسك ، وذلك عن طريق عمل معرض للأسر المنتجة لمدة يومين وذلك تحفيز لأصحاب المهن الحرة بعرض أعمالهم بالمعرض بأسعار مخفضة بحضور الدكتورة هالة كمال والنائب احمد جعفر والنائب إيهاب العمدة والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الحي.

جاء ذلك فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ويأتى ذلك ايضا فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

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