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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدانة وزير مكسيكي سابق معروف بمكافحة المخدرات في قضية تهريب دولي للكوكايين

جارسيا لونا
جارسيا لونا

أدان القضاء الأمريكي أمس الثلاثاء الوزير المكسيكي السابق خينارو جارسيا لونا الذي عرف في بلده من قبل بجهوده في مكافحة المخدرات، بالفساد وتهريب الكوكايين بين المكسيك والولايات المتحدة حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وبعد مداولات استمرت أياما ومحاكمة استغرقت شهرا واحدا، وجد المحلفون ال12 في محكمة بروكلين أن وزير الأمن العام السابق في عهد الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون (2006-2012) مذنب في خمس تهم بما في ذلك تلقي ملايين الدولارات لحماية كارتل سينالوا وبالمشاركة في الاتجار ب53 طنا على الأقل من الكوكايين من المكسيك إلى الولايات المتحدة بين 2001 و2012.

ولزم الوزير السابق طوال مدة محاكمته الصمت. وقال المدعي العام الفدرالي في بروكلين بريون بيس في بيان أن جارسيا لونا أصبح الآن "مجرما مدانا".

وسيصدر الحكم الذي قد يصل إلى السجن مدى الحياة، في 27 يونيو مبدئيا.

وقبل أن يصبح وزيرا كان جارسيا لونا المهندس الميكانيكي، بين 2001 و2005 شرطيا ثم رئيس وكالة الاستخبارات لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

المخدرات الكوكايين المكسيك خينارو جارسيا لونا الأمريكي

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