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برلمان

النواب: المجلس الصحى المصرى دوره مهم فى تطبيق نظام متكامل

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أهمية القضايا التي استعرضها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس الصحي المصري وفى مقدمتها الالتزام بالخطط الزمنية المحددة للانتهاء من وضع كافة الأسس والضوابط المنظمة لعمل المجلس الصحي المصري لسرعة تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الدولة في كافة المجالات الصحية بشكل أكثر قدرة وتنظيماً والذي من شأنه تحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى في إطار رؤية «مصر 2030» والتي تتضمن أهدافها أن يتمتع كل مواطن مصري بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل.

وأعلن " سليم " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية تمثيل كافة الجهات والهيئات المعنية في مجلس إدارة المجلس الصحي المصري بما يضمن تطوير الممارسات الصحية وفقاً للرؤى المختلفة في هذا المجال وتشكيل لجان نوعية ومجموعات عمل علمية لتحقيق المستهدفات من المجلس الصحي المصري وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها وأهمية الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في هذا المجال بما يضمن توسيع آفاق العمل المشترك مؤكداً الاهمية الكبرى لهذا المجلس فى تطوير مستويات التدريبات الطبية والصحية للأطباء والعاملين بمختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية والتحقق من تأهيلهم للممارسات الطبية والصحية الآمنة في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وذلك وفقاً للسياسات الصحية و الطبية الهامة للدولة.

كما أكد الدكتور محمد سليم اهمية دور المجلس الصحى المصرى فى تحقيق التكامل والتعاون في كافة مجالات التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مختلف التخصصات الطبية داخل مصر وخارجها بما يضمن تحقيق المعايير الدولية للممارسات الصحية الآمنة ووضع الأسس والضوابط لمعايير التدريب والمدربين واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية وأماكن التدريب المختلفة بمختلف تبعياتها وتوحيد الجهة المانحة لشهادة البورد المصري ليصبح هو الجهة المانحة لها.

وأشاد الدكتور محمد سليم بدور المجلس ايضاً فى وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات الخاصة بمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية والبورد المصري والإشراف عليهم،وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقاً لما تحددة اللائحة التنفيذية للمجلس وتنظيم العمل ضمن مشروع توحيد الأدلة الاسترشادية لمختلف الأمراض ووضع برامج التدريبات للفرق الطبية المختصة لتأهيلهم وتدريبهم على تلك الأدلة وذلك من خلال لجان علمية ولجان متخصصة مطالباً من الدكتور خالد عبدالغفار تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لهذا المجلس للقيام بمهامه على أفضل وجه حتى يحقق جميع أهدافه لصالح تطوير وتحديث المنظومة الصحية.

وزير الصحة والسكان المجلس الصحي المصري الدكتور خالد عبدالغفار البرامج العلمية البورد المصرى

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