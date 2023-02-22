عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني﻿: تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني

سيد حنفى طه عضو مجلس
سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة خطوة ايجابية لدعم الاقتصاد الوطني وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ضمن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد .

 

وطالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب مشيراً الى ضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات التى تعمل بدون تراخيص لضمها للاقتصاد الرسمى وفى مقدمتها اعفاء هذه المشروعات من الضرائب لمدة 5 سنوات . 

 

وقال إن القطاع الصناعى يحتاج الى المزيد من الحوافز التشجيعية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات الصناعية لتوفير النذير من فرص العمل وتقليل الاستيراد وزيادة ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية وذلك الأمر يحتاج الى وضع استراتيجية وسياسة صناعية جديدة وليس مجرد إصدار تشريع بمعنى لابد ان يسبق التشريع سياسة صناعية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية وتعدد جهات الحصول على الترخيص . 

 

كما طالب النائب سيد حنفى من الحكومة إجراء حصر لجميع المشروعات الصناعية التى تعثرت بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا والازمة المالية العالمية مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لحل مشكلاتها لاعادة تشغيلها مرة اخرى لأهميتها الكبيرة فى زيادة معدلات الانتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي . 

 

وأكد النائب سيد طه حنفى على ضرورة قيام الحكومة بمنح ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيراً الى ضرورة تخصيص صناعات منها للتصدير في التصدير وخلق نظام للهاي كوبي للتصدير كما فعلت الصين والهند وخاصة ان صناعة الهاي كوبي اصبحت مهمة في مصر ويعتمد عليها في الاستخدام عامة الشعب من الملابس والاحذية وكثير من المنتجات الاخرى ولذلك اذا قامت الحكومة  بالاهتمام بهذا الملف فاننا سوف تحقق المليارات من الدولارات فى الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة . 

 

 

حوافز الحوافز التشجيعية المشروعات الصناعية كورونا سيد حنفى طه مجلس النواب المنشآت الصناعية الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته تقلب السوشيال ميديا

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

المناطق الحرة والاستثمار الهندية يطلقان مبادرة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية

"صدق حلمك".. النني يوجه رسالة مهمة للشباب خلال فعاليات إكسبو 2023

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

شقتي اتحرقت في بداية الاحتراف.. كوكا يتحدث عن رحلة احترافه

حازم إمام: الاحتراف مش ركوب طيارة وسفر والعقلية هي الأهم

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الزراعة بمنح الحماية لبعض الأصناف النباتية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

كارثة للرجال.. تحذير من ارتداء البنطلون الضيق

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

فيديو

ماذا سيحدث اليوم؟ العالم الهولندي يحذر من زلزل 22 فبراير| فيديوجراف

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ