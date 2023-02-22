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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء رحيل نيمار عن باريس.. تعرف على وجهة ميسي المحتملة

ميسي
ميسي

كشفت تقارير إعلامية عن مصير الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، والوجهة المحتملة للاعب فى قادم الأيام. 

وبحسب التقارير الإعلامية ، فإن الوجهات المحتملة لميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هي العودة إلى نادي برشلونة، أو الانضمام إلي نادي إنتر ميامي الأمريكي.  

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن ميسي انضم لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية بعد رحيله برشلونة في 2021. 

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ميسي قد يرحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي 

ولفتت التقارير الإعلامية، إلي أن ميسي قد يرحل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى قادم الأيام . 

وأكدت تقارير صحفية ، أن ليونيل ليونيل ميسي لا يميل لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي .  

وأوضحت التقارير الإعلامية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2023 وبعدها سيكون لاعبًا حراً.  

وأفادت التقارير الإعلامية ، أن محاولات مكثفة تجري فى الوقت الراهن من قبل إدارة النادي الباريسي، من أجل الإبقاء على الأرجنتيني ليونيل ميسي فى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وتجديد عقد اللاعب. 

وشددت التقارير الإعلامية ، على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي ترغب فى بقاء ميسي فى ظل احتمالية رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الي صفوف فريق تشيلسي الانجليزي خلال الصيف القادم. 

ميسي باريس سان جيرمان برشلونة إنتر ميامي نيمار

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