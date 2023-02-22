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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصير غامض.. 4 مواجهات تثير أزمة بين الأهلي ولجنة المسابقات

مباراة الأهلي وأسوان
مباراة الأهلي وأسوان

تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين النادي الأهلي ولجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين بشأن مصير 4 مباريات فى بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.    

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بفوز ثمين من أسوان بعدما تغلب على زهرة الجنوب بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما عصر أمس الثلاثاء فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك فريق أسوان محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدى أفشة وأحمد بعد القادر. 

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة بعد الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة.

  وطالب النادي الأهلي مسؤلى لجنة المسابقات بضرورة وضع مواعيد محددة للمباريات الأربع التي سبق وأن تم تأجيلها ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.  

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وجاءت ال 4 مباريات للأهلي التي  ليس لها مواعيد على النحو التالي: 

الأهلي vs حرس الحدود فى الاسبوع 16
الأهلي vs الإسماعيلى  فى الاسبوع 18
الأهلي vs الاتحاد السكندري فى الاسبوع 21
الأهلي vs بيراميدز فى نهائى كاس مصر (القديم)

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الأهلي يستعد لمواجهة صنداونز 

ويستعد فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل فى اطار منافسات دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا. 

وواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي فى دوري ابطال افريقيا . 

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