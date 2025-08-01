عضة كلب تبعد لاعب برشلونة السابق عن مباراة .. تفاصيل صادمة

غاب كارليس بيريز، مهاجم برشلونة السابق، عن مباراة فريقه أريس اليوناني يوم الخميس بسبب عضة كلب تطلبت غرزًا جراحية.



يلعب بيريز، البالغ من العمر 27 عامًا، معارًا إلى أريس، الذي استضاف نادي أراز-ناخجيفان الأذربيجاني في جولة تأهيلية لدوري المؤتمرات الأوروبي.



قبل يومين، كان بيريز يتنزه مع كلبه عندما وقع حادث مع كلب آخر.

كتب بيريز، المعار من سيلتا فيغو، على إنستجرام: "لقد عانيت من عضة في باطن ساقي أثناء محاولتي فصل كلبي عن كلب آخر خلال حادث بسيط وغير متوقع".



وأضاف: "احتاج الجرح إلى غرز جراحية، ورغم أنه ليس خطيرًا، إلا أنه يمنعني من المشاركة في المباراة الليلة".



وأعرب بيريز عن أسفه الشديد لعدم تمكنه من التواجد في الملعب.

وأضاف أنه "يتعافى في منزله" ويتوقع عودته إلى الفريق خلال يومين.



انتهت مباراة الخميس بالتعادل 2-2 وكان أراز-ناخيتشيفان قد فاز في مباراة الذهاب 2-1، فتأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

تدرج بيريز في ناشئي برشلونة، وشارك لأول مرة في الدوري الإسباني عام 2019، ثم انتقل إلى روما ثم سيلتا فيجو.