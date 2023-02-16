برشلونة يواجه الهبوط للدرجة الثانية بعد فضيحة رشوة التحكيم |تفاصيل صادمة

كشفت تقارير اعلامية عن تفاصيل صادمة بشأن فضيحة دفع نادي برشلونة رشوة مالية لشركة يمتلكها نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

أفادت التقارير الاعلامية أنه فى حال صحة الأنباء الواردة بدفع نادي برشلونة رشوة مالية لشركة يمتلكها نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم فإن النادي الكاتلوني يواجه قرارا صارما بالهبوط الي الدرجة الثانية فى المسابقات المحلية.

ذكرت التقارير الاعلامية ان نادي برشلونة يسعي الي تقديم كافة الردود التوضيحية لسلامة موقفه فى أزمة فضيحة رشوة نائب رئيس الحكام فى الاتحاد الاسباني لكرة القدم لتفادى تعرضه الي صدور قرارات تأديبية قاسية.

رئيس برشلونة يهدد

أكد الإسباني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ان البارسا في 2018 كان متعاقدا مع خبير تحكيم حتى يقوم بدراسة القرارات التحكيمية ضد برشلونة ومساعدة اللاعبين على فهم القوانين والتصرفات مع التحكيم.

وقال الإسباني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ان كل الاندية تقوم بذلك وسيقاضي كل من يشوه صورة النادي بتلميحات قذرة.

فضيحة برشلونة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن دفع نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق ما يقارب 1.4 مليون يورو خلال ثلاث سنوات ( 2016 - 2017 - 2018 ) وتم اكتشافها اثناء تحقيق المدعي العام مع شركة مملوكة لرئيس لجنة الحكام السابق بقضية تخص الضرائب !



الاتحاد الإسباني يرد على فضيحة برشلونة

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيان رسمي، يخص الاتهامات الموجهة لإدارة برشلونة، بدفع رشوة مالية لشركة يمتلكها نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني.

ونص البيان على: “لجنة الحكام تؤكد أن السيد إنريكيز نيجريرا ترك منصبه بعد 2018، اللجنة تأسف لهذا السلوك”.

وأكمل: “لا يجوز لأي عضو في لجنة التحكيم القيام بأي عمل من المحتمل أن يدخل في تضارب في المصالح، لجنة الحكام تحت تصرف القاضي للتعاون وتقديم المعلومات”.

بظل فضيحة برشلونة أدار قمة الأهلي والزمالك

نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني المتهم بالحصول على مليون و٤٠٠ ألف يورو من برشلونة أدار مواجهة سابقة بين الأهلي والزمالك وفاز خلالها الزمالك 2-1 عام 1988.

الأهلي كان يحتاج إلى التعادل للتتويج باللقب والزمالك يحتاج لفوز وحقق حينها الفارس الأبيض الفوز وحقق اللقب

نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني قام حينها بطرد علاء عبد الصادق لاعب الأهلي في الدقيقة 48 عندما كانت النتيجة 1-1.